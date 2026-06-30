Gestionan ante la FIFA más entradas para Argentina contra Cabo Verde

La dirigencia de la AFA busca conseguir un remanente de tickets para que más hinchas puedan asistir al cruce de los 16avos de final el Mundial, ante miles de argentinos que permanecen en Miami sin entrada.
La AFA inició gestiones ante la FIFA con el objetivo de conseguir un remanente de entradas para el partido entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, que se disputará este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami.
Durante un encuentro en el que se conmemoraron los 40 años de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de México 1986, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, reveló que la entidad mantiene conversaciones con la FIFA para intentar ampliar la disponibilidad de tickets ante la enorme demanda de los simpatizantes argentinos.
"Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de hinchas posible. No esperábamos la convocatoria que va a haber para el partido de Argentina y Cabo Verde", expresó el dirigente en declaraciones a la prensa.
En ese sentido, Tapia señaló que desde la FIFA les confirmaron que las entradas anticipadas que no sean utilizadas volverán a ponerse a la venta, lo que podría beneficiar a miles de argentinos que todavía buscan asegurar su lugar en el estadio.
"Hay que ayudar a los 50.000 argentinos que viajaron sin entradas", afirmó el titular de la AFA, quien remarcó la importancia de encontrar una solución para los hinchas que ya se encuentran en Miami acompañando a la Selección.
El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se jugará este viernes desde las 19:00, hora de Argentina en el Hard Rock Stadium, que cuenta con una capacidad para 64.478 espectadores. Según informó la organización, las entradas generales ya se encuentran agotadas, por lo que las únicas opciones oficiales disponibles corresponden a paquetes de Hospitalidad VIP, cuyos valores parten desde 8.100 dólares y, en algunos casos, alcanzan los 15.000 dólares.