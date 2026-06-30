Gestionan ante la FIFA más entradas para Argentina contra Cabo Verde

"Hay que ayudar a los 50.000 argentinos que viajaron sin entradas", afirmó el titular de la AFA, quien remarcó la importancia de encontrar una solución para los hinchas que ya se encuentran en Miami acompañando a la Selección.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se jugará este viernes desde las 19:00, hora de Argentina en el Hard Rock Stadium, que cuenta con una capacidad para 64.478 espectadores. Según informó la organización, las entradas generales ya se encuentran agotadas, por lo que las únicas opciones oficiales disponibles corresponden a paquetes de Hospitalidad VIP, cuyos valores parten desde 8.100 dólares y, en algunos casos, alcanzan los 15.000 dólares.