Ahora sí: la Selección Argentina llegó a Estados Unidos y espera su debut en el Mundial 2026

La delegación emprendió viaje a las 23.50 de este sábado en un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas, especial para los futbolistas. Viajaron 18 convocados, 11 de ellos campeones del mundo en Qatar: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Gerónimo Rulli, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Julián Álvarez. También estaban Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nico Paz y José López.



Cabe destacar que hay un futbolista que no quedó en la nómina definitiva y fue junto al plantel que competirá en el torneo mundialista: Agustín Giay, quien todavía tiene chances de meterse en el Mundial. Esto se debe a que será tenido en cuenta por el cuerpo técnico en la gira previa con los amistosos ante Honduras e Islandia y porque Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos laterales derechos, llegan con molestias físicas. El futbolista del Palmeiras analizará de cerca la situación de sus compañeros.



Por su parte, Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Nicolás Capaldo también viajaron, pero porque están convocados para la gira previa.

Selección Argentina Agustín Giay todavía tiene chances de jugar el Mundial.

El equipo de Scaloni eligió el Origin Hotel Kansas City para alojar a su delegación, inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri, y las prácticas están planificadas en el Compass Minerals National Performance Center, el lugar de entrenamiento oficial del Sporting Kansas City de la MLS de última generación.

Además de ser la sede donde jugará el primer partido del Mundial, la Asociación del Fútbol Argentino se inclinó por Kansas City por la cercanía con otras ciudades, la comodidad y la mejor calidad en la estadía. Como si fuera poco, en los últimos días se realizaron más reformas para otro gimnasio y, además, habrá una carpa especial para que las familias puedan visitar a los futbolistas.

Este domingo se acomodarán en la ciudad mientras esperan al resto de los citados: Emiliano Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quienes llegarán por su cuenta al punto de encuentro.

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El lunes 1º de junio iniciarán los primeros entrenamientos en Kansas, donde la Selección se quedará hasta el primer amistoso. Será el sábado 6 de junio ante Honduras. en el Kyle Field de Texas. Luego, el martes 9, se medirá con Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, Alabama.

Una vez finalizada la preparación en la que el CT habrá podido analizar las situaciones de algunos jugadores para un posible recambio de último minuto, regresarán a Kansas y alistarán todo para el gran debut de la Selección campeona del mundo.