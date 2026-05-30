Los diez futbolistas lesionados o con molestias de la Selección Argentina a días del Mundial

Nico Paz tiene una molestia en la rodilla izquierda y Cristian Romero está en la recta final de su recuperación de una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha. Por su parte, Julián Álvarez sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a fines de abril, pero llegaría en óptimas condiciones.

Nicolás González acarrea un desgarro originado a fines de abril pero está trabajando intensamente para volver en alguno de los amistosos. Gonzalo Montiel y Nahuel Molina se encuentran atravesando también un desgarro, de grado 2 y 1 respectivamente.

Thiago Almada tiene una sobrecarga muscular producto de la acumulación de la fatiga, después de una exigente temporada en Atlético de Madrid. Y Paredes se sumó a esta lista con el desgarro sufrido en el isquiotibial derecho que lo marginó de los amistosos, probablemente del debut y podría estar en duda su presencia en la lista mundialista.