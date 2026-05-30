Los diez futbolistas lesionados o con molestias de la Selección Argentina a días del Mundial

A menos de dos semanas del inicio de la máxima cita, la Albiceleste tiene una larga lista de jugadores que no están en óptimas condiciones físicas.
La Selección Argentina tiene diez futbolistas con lesión o molestia a menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, donde buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Lionel Scaloni evaluará a los tocados y algunos de ellos podría terminar siendo reemplazado de la lista oficial para la máxima cita.
Messi tiene una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda y es probable que sea preservado de los amistosos previos a la Copa del Mundo. Leo mostró dolor en la zona en el partido de Inter Miami con Philadelphia Unión por la MLS.
Dibu Martínez también generó preocupación al revelar una pequeña fractura en su dedo, en la entrada en calor de la final de la Europa League con Aston Villa: su equipo goleó 3 a 0 a Friburgo en Frankfurt y levantó el trofeo internacional. Se espera que llegue sin inconvenientes al debut con Argelia dado que no debió pasar por una operación.
Nico Paz tiene una molestia en la rodilla izquierda y Cristian Romero está en la recta final de su recuperación de una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha. Por su parte, Julián Álvarez sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a fines de abril, pero llegaría en óptimas condiciones.
Nicolás González acarrea un desgarro originado a fines de abril pero está trabajando intensamente para volver en alguno de los amistosos. Gonzalo Montiel y Nahuel Molina se encuentran atravesando también un desgarro, de grado 2 y 1 respectivamente.
Thiago Almada tiene una sobrecarga muscular producto de la acumulación de la fatiga, después de una exigente temporada en Atlético de Madrid. Y Paredes se sumó a esta lista con el desgarro sufrido en el isquiotibial derecho que lo marginó de los amistosos, probablemente del debut y podría estar en duda su presencia en la lista mundialista.
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