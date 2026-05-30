Los números de la Selección para el Mundial: quiénes repiten y qué jugadores heredaron los dorsales de Qatar

Otro de los movimientos significativos se da en la defensa: Lisandro Martínez dejará la 25 para adueñarse de la número 6 que utilizó Germán Pezzella. Además, Valentín Barco llevará la 8 que dejó Marcos Acuña, mientras que Juan Musso usará la 1 que pertenecía a Franco Armani.

Entre los debutantes también sobresalen los casos de Nicolás Paz, quien lucirá la 18 que usó Guido Rodríguez en Qatar, y José Manuel López, que tendrá la 21 que dejó vacante Paulo Dybala, ausente incluso de la prelista final. Por su parte, Giuliano Simeone vestirá la 17 que supo utilizar el Papu Gómez.

Más allá de las novedades, gran parte de la estructura campeona se mantiene intacta. Lionel Messi seguirá siendo el dueño de la camiseta 10, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez conservará la 23. También repetirán sus dorsales figuras como Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Cristian Romero y Lautaro Martínez. Argentina buscará convertirse en la primera selección en retener la Copa del Mundo desde el histórico bicampeonato de Brasil en 1958 y 1962.

Los jugadores que repiten número respecto a Qatar 2022

Emiliano Martínez (23)

Gerónimo Rulli (12)

Nicolás Tagliafico (3)

Gonzalo Montiel (4)

Cristian Romero (13)

Nicolás Otamendi (19)

Nahuel Molina (26)

Leandro Paredes (5)

Rodrigo De Paul (7)

Exequiel Palacios (14)

Alexis Mac Allister (20)

Enzo Fernández (24)

Julián Álvarez (9)

Thiago Almada (16)

Lautaro Martínez (22)

Lionel Messi (10)

Los nuevos dueños para este Mundial