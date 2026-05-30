Los números de la Selección para el Mundial: quiénes repiten y qué jugadores heredaron los dorsales de Qatar

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 convocados de la selección para defender el título y también quedaron definidos los números. Qué futbolista llevará la camiseta número 11 de Ángel Di María.
La Selección Argentina ya tiene todo listo para afrontar el Mundial 2026. Además de oficializar la lista definitiva de 26 futbolistas, Lionel Scaloni confirmó los dorsales que utilizará cada jugador en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
La nómina mantiene una fuerte base del plantel campeón hace cuatro años, con 17 futbolistas que repiten presencia mundialista, aunque también presenta una renovación importante con ocho debutantes en la máxima cita del fútbol.
Entre los cambios más destacados aparece Giovani Lo Celso, que heredará la histórica camiseta número 11 tras el retiro internacional de Ángel Di María. El mediocampista del Real Betis había sido una de las ausencias más dolorosas antes de Qatar 2022 por una lesión sufrida semanas antes del torneo.
Otro de los movimientos significativos se da en la defensa: Lisandro Martínez dejará la 25 para adueñarse de la número 6 que utilizó Germán Pezzella. Además, Valentín Barco llevará la 8 que dejó Marcos Acuña, mientras que Juan Musso usará la 1 que pertenecía a Franco Armani.
Entre los debutantes también sobresalen los casos de Nicolás Paz, quien lucirá la 18 que usó Guido Rodríguez en Qatar, y José Manuel López, que tendrá la 21 que dejó vacante Paulo Dybala, ausente incluso de la prelista final. Por su parte, Giuliano Simeone vestirá la 17 que supo utilizar el Papu Gómez.
Más allá de las novedades, gran parte de la estructura campeona se mantiene intacta. Lionel Messi seguirá siendo el dueño de la camiseta 10, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez conservará la 23. También repetirán sus dorsales figuras como Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Cristian Romero y Lautaro Martínez. Argentina buscará convertirse en la primera selección en retener la Copa del Mundo desde el histórico bicampeonato de Brasil en 1958 y 1962.
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