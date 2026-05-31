Así será la agenda de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Otra vez, pegará la vuelta inmediatamente a su hogar mundialista, a Kansas. Ahora sí, la mente puesta al 100% en el Mundial. El martes 16 de junio es el primer partido con Argelia, en esa misma ciudad. Sigue Austria, el lunes 22, y para enfrentarla deberá trasladarse de nuevo a Texas, en Arlington. Una vez finalizado el segundo encuentro de la fase de grupos, nuevamente hacia el búnker de Kansas. El sábado 27 se define la zona ante Jordania y también será en el mismo escenario, pero aún no está definido el traslado.

Selección Argentina La Selección Argentina viajó a Kansas City, la base para el Mundial. (Foto: @Argentina)

La celeste y blanca permanecerá, en lo posible, toda su estadía en los Estados Unidos. Dentro de lo posible, y si los planes no cambian, se alojará en Kansas, por lo menos, hasta los cuartos de final.