Así será la agenda de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

El plantel dirigido por Lionel Scaloni, que irá en busca del bicampeonato, ya viajó hacia Kansas City, en Estados Unidos, donde hará base durante la gira previa y en casi toda la Copa del Mundo.
La Selección Argentina partió en la noche del sábado hacia un nuevo sueño mundialista. Su destino es Kansas City, Estados Unidos, donde hará base durante la mayor parte de la Copa del Mundo 2026 y donde arrancará la puesta a punto el lunes para los amistosos previos, antes del esperado debut con Argelia el 16 de junio.
El Origin Hotel Kansas City será la casa de la delegación, a orillas del río Missouri. Asimismo, las primeras prácticas se llevarán a cabo en el Compass Minerals National Performance Center, el lugar de entrenamiento oficial de última generación del Sporting Kansas City de la MLS. En dicha zona, el clima es inestable, con algo de calor, humedad y probabilidades de tormentas constantes. Un punto a tener en cuenta por la capacidad física de los futbolistas. Ambos destinos están a 20 minutos entre sí.
El primer entrenamiento oficial está programado para este lunes en el centro designado. Repetirá la rutina hasta el jueves 4 y el viernes 5 partirá hacia Texas, donde se jugará el amistoso programado ante Honduras el sábado 6 en College Station. El domingo seguirá con los entrenamientos en el Estado de la Estrella Solitaria y el lunes volverá a emprender viaje hacia el este, a Alabama, para enfrentar el segundo amistoso con Islandia el martes 9, en Auburn.
Otra vez, pegará la vuelta inmediatamente a su hogar mundialista, a Kansas. Ahora sí, la mente puesta al 100% en el Mundial. El martes 16 de junio es el primer partido con Argelia, en esa misma ciudad. Sigue Austria, el lunes 22, y para enfrentarla deberá trasladarse de nuevo a Texas, en Arlington. Una vez finalizado el segundo encuentro de la fase de grupos, nuevamente hacia el búnker de Kansas. El sábado 27 se define la zona ante Jordania y también será en el mismo escenario, pero aún no está definido el traslado.
La celeste y blanca permanecerá, en lo posible, toda su estadía en los Estados Unidos. Dentro de lo posible, y si los planes no cambian, se alojará en Kansas, por lo menos, hasta los cuartos de final.
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