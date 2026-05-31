Ahora sí: la Selección Argentina viajó a Estados Unidos y espera su debut en el Mundial 2026

Selección Argentina Agustín Giay todavía tiene chances de jugar el Mundial.

Por su parte, Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Nicolás Capaldo también viajaron, pero porque están convocados para la gira previa.

El equipo de Scaloni eligió el Origin Hotel Kansas City para alojar a su delegación, inaugurado en 2024 a orillas del río Missouri, y las prácticas están planificadas en el Compass Minerals National Performance Center, el lugar de entrenamiento oficial del Sporting Kansas City de la MLS de última generación.

Además de ser la sede donde jugará el primer partido del Mundial, la Asociación del Fútbol Argentino se inclinó por Kansas City por la cercanía con otras ciudades, la comodidad y la mejor calidad en la estadía. Como si fuera poco, en los últimos días se realizaron más reformas para otro gimnasio y, además, habrá una carpa especial para que las familias puedan visitar a los futbolistas.

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La selección ya partió rumbo a EEUU.



Kansas



6/6 vs Honduras, en College Station, Texas.

9/6 vs Islandia, en Auburn, Alabama.



F1: 16/6 vs Argelia, en Kansas City.

F2: 22/6 vs Austria en Arlington, Texas.

F3: 27/6 vs Jordania en Arlington, Texas. pic.twitter.com/YMXUlVJ8FK — Leandro Paz (@Leandropaz08) May 31, 2026

Este domingo se acomodarán en la ciudad mientras esperan al resto de los citados: Emiliano Martínez, Juan Musso, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi, quienes llegarán por su cuenta al punto de encuentro.

El lunes 1º de junio iniciarán los primeros entrenamientos en Kansas, donde la Selección se quedará hasta el primer amistoso. Será el sábado 6 de junio ante Honduras. en el Kyle Field de Texas. Luego, el martes 9, se medirá con Islandia en el Jordan-Hare Stadium de la Universidad de Auburn, Alabama.

Una vez finalizada la preparación en la que el CT habrá podido analizar las situaciones de algunos jugadores para un posible recambio de último minuto, regresarán a Kansas y alistarán todo para el gran debut de la Selección campeona del mundo.