Luego de dos meses de ausencia por la lesión que sufrió en marzo -esguince del ligamento talofibular del tobillo derecho-, Garnacho regresó a las canchas el pasado sábado, en el triunfo 2-0 ante Wolverhampton, ingresando a los 36 minutos del segundo tiempo y convirtiendo el segundo tanto de su equipo sobre el final.

Así, el joven hispano argentino de 18 años demostró que volvió con el mismo nivel que tenía antes de sufrir la lesión, y que más temprano que tarde se ganará la titularidad. La euforia es tal con el ex Atlético de Madrid que medios ingleses informaron que en el riñón del Manchester United estarían pensando en darle el número '7' a Garnacho.

Nombres históricos del club, como George Best, Eric Cantona, David Beckham y el mismísimo Cristiano Ronaldo supieron portar ese dorsal y dejar en lo más alto a los Red Devils. Y desde que CR7 se fue del club y partió a Arabia Saudita hace algunos meses, el número ha quedado vacante.

Garnacho, que actualmente usa el '49', es confeso admirador de Cristiano Ronaldo, y hasta lo ha catalogado como el mejor jugador del mundo. Por características futbolísticas y la personalidad que ha demostrado, todo hace parecer que el siete en la espalda no solo le quedaría pintado sino que además no le pesaría, como sí le pasó a otros cracks que lo portaron y no estuvieron a la altura.

Además, hace algunos días renovó su contrato en Manchester United, el cual finalizaba a mediados de año, hasta 2028, y con una importante mejora salarial, con el objetivo de retenerlo ante el interés de varios clubes importantes en llevárselo, como Real Madrid.

Vale destacar que Garnacho, quien recientemente anunció que será papá, fue convocado por Javier Mascherano para la Selección Argentina sub 20 de cara al Mundial juvenil que comenzará el próximo sábado, pero por orden del entrenador Erik Ten Hag no fue cedido por el club.

Erik Ten Hag, DT de Manchester United, encantado con Alejandro Garnacho

"Garna, lo hemos visto. Entró y marcó un gran gol. Casi todo lo hizo bien y eso le dará confianza. Eso es bueno para el resto de la temporada. Ha vuelto, le dará confianza y puede tener impacto", destacó Ten Hag luego del 2-0 a los Wolves. “Estoy feliz por él y espero que progrese tan rápido que pueda competir por un puesto en el once”, agregó.

En ese sentido, el neerlandés explicó que “para ser titular tiene que tomar decisiones, ser consciente, observar las situaciones, cuándo tiene que ir al uno contra uno, cuándo ir atrás, cuándo ir a portería o hacer un pase extra”.

Hay un dato que alimenta el gran presente de Alejandro Garnacho en la Premier League: ningún jugador tiene más goles y asistencias ingresando desde el banco de suplentes que él. El extremo suma cinco anotaciones y cuatro asistencias entre todas las competiciones.