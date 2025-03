Ander Herrera y la eliminación en la Copa: "El dolor nos va a durar unas semanas"

"En Boca hay que ganar, no importa otra cosa, hay que asumir esa exigencia, es como cuando juegas en el Manchester United o el Real Madrid, solo vale ganar, la exigencia es muy grande", expresó el español de 35 años que vistió las camisetas de Real Zaragoza, United, PSG, entre otros clubes de Europa.

"Yo no quería conocer el fútbol argentino, o hacer una experiencia en el fútbol sudamericano, que desde ya respeto mucho pero lo podía ver por televisión desde España. Yo quería jugar en Boca y en la Bombonera”, aseguró Ander, quien por ahora tiene una estadía agridulce en Boca, por la felicidad de haber cumplido un sueño y la tristeza en la Copa.

"Quería darme este regalo. Vivir este club único en el mundo. El que se quiera igualar con Boca va a salir perdiendo porque la pasión de acá es incomparable”, aseguró respecto de su decisión de cruzar el Atlántico a sus 35 años para jugar en el club que aprendió a querer y admirar a la distancia.

"No vamos a olvidar lo que pasó el martes, sabemos lo importante que es la Libertadores para el club, sabemos el golpe que sufrió la gente, pero queríamos darle esta pequeña alegría", sostuvo sobre el triunfo ante Central. Incluso, no consideró que lo duro que fue el mazazo sea ya parte del pasado, al confesar que "es doloroso, para nosotros también lo es, nos va a durar todavía unas semanas, pero debemos gastar energías en lo que podemos cambiar y en lo que podemos hacer en la cancha".

Respecto de lo que vendrá desde ahora, Ander sigue con su pensamiento tal como anticipó en su presentación al llegar al país. Ir paso a paso. "Quiero disfrutar mucho mi etapa de futbolista porque sé que no hay nada parecido. Además de ser futbolista soy futbolero, sé que el primer día luego de la retirada lo voy a sufrir. Voy a cuidarme mucho".

"Tengo un dilema muy grande, me gustaría ser técnico, pero no sufrir como los técnicos. Es una profesión muy solitaria, se entregan mucho, pero si la pelota pega en el palo y va para afuera, afuera el técnico. Me gustan mucho los medios de comunicación, creo que tengo por ahí un camino posible, aportar por allí desde mi experiencia y desde mis conocimientos, pero no sé si eso me va a llenar el gusanillo competitivo que uno tiene adentro. Hoy me pongo el objetivo en Boca y en los desafios que tenemos por delante en este semestre, sin mirar mucho más allá. Y luego el tiempo dirá..."