Despidieron los restos de Miguel Ángel Russo

Desde las 11.30 hasta las 22 de este jueves, tanto los simpatizantes del Xeneize como el público en general se acercaron a Brandsen 805 para darle el último adiós al entrenador. Hubo una inmensa fila de personas que de a poco fueron ingresando al Hall Central, incluyendo hinchas de diversas instituciones.

Sin título-1

Cerca del mediodía, durante aproximadamente media hora, los jugadores de Boca y todo el staff técnico se presentaron en la sede para una ceremonia más privada e íntima antes de que se abran las puertas.

El evento fúnebre fue realizado durante 12 horas en el estadio de Boca y contó con un operativo estricto para evitar la toma de fotografías o videos dentro de la sala, con el objetivo de preservar la memoria del difunto y respetar a su familia lo más posible.

La despedida de un hombre tan querido como lo fue “Miguelo” generó una comunión de hinchas de todos los clubes del fútbol argentino, destacando camisetas de Rosario Central, Estudiantes, U de Chile, clubes donde dejó una gran huella, e incluso de River, en un momento de mucha tristeza, que no distingue de colores. Tal es así que la dirigencia del “Millonario” envió una corona especial, cuyas flores eran de color azul y amarillo.

Embed

El último adiós

A pesar de que se esperaba que el velatorio público continuara este viernes, desde el entorno del fallecido entrenador decidieron que la jornada fuese únicamente para familiares y seres queridos, y sin el público en general.

"Agradecemos el afecto y el respeto de todas las personas que se acercaron o estuvieron presentes de corazón en el emotivo adiós de hoy", escribió el club a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Con esa despedida íntima, se dio por concluido el último adiós al histórico entrenador y cortejo partió de la Bombonera entre aplausos y mucha emoción. Luego, el cuerpo de Russo fue trasladado al crematorio del Jardín de Paz, donde se realizó la ceremonia de incineración.

Según contaron desde su entorno, las cenizas serán distribuidas en distintos lugares significativos de su vida, vinculados a sus afectos y a los clubes que marcaron su historia.