7 frases de Lionel Scaloni: el legado de Russo, los jugadores a probar y mucho más

1) La muerte de Miguel Ángel Russo

“Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede con un tipo muy querido en el mundo del fútbol, que ha dejado una huella imborrable... Es muy triste, le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y sus seres queridos”, inició Lionel Scaloni.

Y añadió: “A nosotros nos agarró en el medio del entrenamiento. Un poco descolocados, porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio. Lo teníamos que hacer. Es muy triste. Después de eso, no hay nada más importante. Ha dejado un legado de cómo tiene que ser uno y cómo tiene que comportarse en una cancha de fútbol. Le mando un fuerte abrazo a su familia”.

2) El duelo con Venezuela

"La primera idea es seguir jugando como un equipo. El tema de la lista no se va a decidir hasta el final. Tenemos bastantes cupos ocupados, o que estamos pasados de jugadores de la lista que, en teoría, sería de 26, pero eso es lo bueno. Se lo tendrán que ganar en estos partidos, que son importantes con esta camiseta. Al que le toque jugar, que pueda demostrar que está. A muchos conocemos, a otros tantos no, y a ellos esperamos darles algunos o muchos minutos para que puedan demostrar", expresó.

3) ¿Messi será titular?

“Hemos hablado con él, como lo hicimos con todos. Todavía no decidimos el equipo, lo decidiremos esta tarde, en el último entrenamiento. Son partidos para probar, y eso haremos, pero con él seguiremos hablando. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso, siempre respetando al rival”, contó.

4) El presente de la Sub-20

La Sub-20 de Diego Placente ganó sus cuatro partidos del Mundial de la categoría y se encuentra en cuartos de final del certamen, instancia en la que enfrentará a México. “A la Sub 20 la hemos visto, estamos contentos por el desempeño de los chicos, más allá del resultado, porque sabemos que en esta categoría está bueno ganar, pero también hay que ver el desarrollo y cómo juegan estos chicos para el futuro de la Selección. Estamos contentos con todos. Muchos han venido, se han entrenado, y tendrán la posibilidad de jugar en la Mayor porque tienen nivel y el entrenador, si soy yo, les dará la oportunidad de demostrar lo mismo que hacen en la Sub 20. Esperemos que sigan así”, comentó.

5) El nivel de Ángel Di María en el fútbol argentino

“Lo único que hace es jerarquizar el fútbol argentino y le da muchas alegrías a Central. Creo que la etapa de la Selección está cerrada, más allá de lo que yo quiera o no. Es evidente. Y la ha cerrado de una manera maravillosa. Si hubiera sido Di María, la hubiera cerrado así. Es algo que tenemos que dejar ahí. Si se le ocurre, ya veremos, pero creo que no pasará por lo que sé. Estoy muy contento, es un chico que apreciamos y merece todo lo que le pasa”, analizó.

6) Las chances de Aníbal Moreno y el Flaco López en la Selección

“A Aníbal lo conozco más que a José, porque lo tuve mucho tiempo en la Sub 20. Siempre fue más un 8 que un 5, pero ahora está cumpliendo una buena labor como contención y lo está haciendo muy bien. Le tenemos que dar la oportunidad de que pueda demostrar. Lo apreciamos un montón, es un gran pibe", inició, sobre el volante de Palmeiras.

Y agregó sobre el delantero del Verdao: "Y José dio un paso adelante después de ser convocado. Llevaba una muy buena temporada, pero ahora incluso se dio cuenta de que puede jugar, que es bueno y tiene cosas interesantes. Es lo que le hacemos entender: que juega bien y se lo crea. Nos puede ser de ayuda. Es otro jugador que seguramente gozará de minutos y se siente parte de la Selección poco a poco”.

7) Su mirada sobre Franco Mastantuono en Real Madrid

“Su entrenador lo está llevando muy bien a Franco, está sabiendo aprovechar los minutos que le dan. Es un chico joven, que hay que llevarlo de la manera en la que lo está llevando su club. Seguramente juegue uno o los dos partidos, pero estamos contentos con la proyección que está teniendo”.