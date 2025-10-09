El mensaje de Lionel Messi por la muerte de Miguel Ángel Russo

La Pulga, que está concentrado con el plantel albiceleste en Estados Unidos para los amistosos, subió un mensaje a su cuenta de Instagram seguida por más de 506 millones de usuarios: “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”.

Tras conocerse la triste noticia, durante el día miércoles, Lionel Scaloni paró la práctica de la Selección Argentina en Miami para juntarse en un círculo y efectuar un minuto de silencio por el entrenador. La tristeza y el respeto se impuso entre los integrantes del cuerpo técnico y la propia dirigencia encabezada por Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Por su parte, Leandro Paredes, quien también está en Norteamérica para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, exhibió su pesar por la partida del entrenador que cobijó su vuelta al Xeneize. “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”, escribió el capitán en una publicación acompañada de una paloma blanca y dos emoticones de corazones Azul y Oro.

Y Ángel Di María se sumó a los mensajes dedicados a una persona que trabajó de cerca para su vuelta a Rosario Central que se terminó dando con Ariel Holan en el banco de suplentes: “Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Miguel querido”.

Miguelo fue recordado por todo el mundo del fútbol en una clara muestra de lo que significó en cada uno de los clubes que pisó, sumado a una conducta intachable con la que se ganó el respeto de todos.