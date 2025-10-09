Claudio Úbeda será el entrenador de Boca al menos hasta fin de año

Más allá de que lo futbolístico queda hoy en un segundo plano con el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien es velado este jueves en el hall de La Bombonera, la dirigencia confirmó que el staff de Miguel continuará al mando del plantel profesional para lo que queda del año.

La directiva cree que no es el momento para realizar un cambio de mando, en medio de esta absoluta tristeza. Además, es otra forma de homenajear a Russo manteniendo a su equipo de trabajo, con el que trabajó hasta el último día de su vida, con el orgullo de ser el entrenador de la institución.



Tal como sucedió en los últimos dos partidos ante Defensa y Justicia (caída 2 a 1 en Varela) y Newell's (triunfo 5 a 0 en La Bombonera), cuando el entrenador de 69 años empeoró en su estado de salud y no pudo comandar a Boca en la cancha por su internación domiciliaria, Úbeda dirgirá al Xeneize con el mismo cuerpo técnico del día a día.

Riquelme, presidente del cuadro de La Ribera, confía en su capacidad y la de todo el CT para llevar adelante al equipo en lo futbolístico y emocional, con el objetivo de pelear hasta el final el Torneo Clausura y lograr el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Úbeda acompañó a Miguel Ángel Russo de cerca hasta el final. Horas después de su fallecimiento, le dedicó un emotivo posteo. "Maestro, amigo, hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias", expresó.