Andros Townsend fue arrollado por un compactador de césped en Tailandia

El "atropello" a Andros Townsend

A sus 35 años, el exjugador de Tottenham y de la Selección de Inglaterra transita la última etapa de su carrera en el fútbol tailandés. Su extensa trayectoria también incluyó varios años en la Premier League.

La recuperación fue rápida y Townsend terminó formando parte del banco de suplentes. Más tarde, ingresó durante los últimos minutos del compromiso frente a Pattani.

Prachuap se impuso 3-0 como visitante, con los goles de Saharat Kanyaroj, Taua y Edgar Méndez. Así, el encuentro terminó con una noticia positiva para el equipo más allá del insólito accidente ocurrido antes del comienzo.