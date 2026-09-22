Andros Townsend fue arrollado por un compactador de césped en Tailandia

El exmediocampista inglés quedó debajo del vehículo durante la entrada en calor, pero pudo continuar con normalidad y hasta ingresó en el segundo tiempo.
Andros Townsend protagonizó un impactante accidente con un compactador de césped durante la entrada en calor de Prachuap, antes del partido ante Pattani FC por la tercera fecha de la liga de Tailandia. El vehículo lo embistió y uno de sus rodillos pasó sobre su pierna izquierda.
El episodio ocurrió en el Estadio Tinsulanon, mientras los futbolistas se preparaban para el encuentro. En ese momento, el vehículo recorría el terreno de juego para acondicionar la superficie.
La situación tomó un giro inesperado cuando el compactador no logró detenerse a tiempo y terminó arrollando al futbolista. El impacto provocó su caída y el rodillo pasó directamente por encima de su pierna.
Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a la crudeza de la escena. Pese a lo ocurrido, la pierna izquierda del jugador quedó intacta y no sufrió una lesión que le impidiera seguir con el partido.
A sus 35 años, el exjugador de Tottenham y de la Selección de Inglaterra transita la última etapa de su carrera en el fútbol tailandés. Su extensa trayectoria también incluyó varios años en la Premier League.
La recuperación fue rápida y Townsend terminó formando parte del banco de suplentes. Más tarde, ingresó durante los últimos minutos del compromiso frente a Pattani.
Prachuap se impuso 3-0 como visitante, con los goles de Saharat Kanyaroj, Taua y Edgar Méndez. Así, el encuentro terminó con una noticia positiva para el equipo más allá del insólito accidente ocurrido antes del comienzo.
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