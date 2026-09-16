Raheem Sterling se declaró culpable de conducción peligrosa y posesión de drogas

El delantero de 31 años, de paso por la Premier League, admitió los cargos del accidente ocurrido en mayo de este año.
El caso de Raheem Sterling sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Basingstoke. El atacante admitió su responsabilidad por conducción peligrosa, posesión de drogas y la negativa a proporcionar una muestra de aliento tras el choque que protagonizó con su auto el 28 de mayo de este año.
De último paso por Feyenoord la temporada pasada, fue detenido luego de que testigos alertaran a la Policía por su estado al volante. Desde entonces, el futbolista permanece sin club, después de haber disputado seis meses con el conjunto neerlandés.
En las últimas horas se conocieron imágenes del procedimiento. El video muestra el momento en que los agentes encuentran varios botes y un globo dentro del Lamborghini. “Podés dejar eso abajo, compañero”, le ordenó uno de los oficiales.
Según quedó registrado en la grabación, Sterling intentó ocultar los recipientes, que contenían un total de 670 gramos, junto con el globo detrás de los asientos traseros. Ante las preguntas de los policías, consultó: “¿Puedo hacer una llamada?”
El procedimiento continuó con la advertencia formal del agente: “Lo arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y de conducción temeraria. Dicho esto, no tiene que decir nada, podría perjudicar su defensa”.
Durante el operativo, el futbolista fue encontrado en el asiento del acompañante con varios recipientes de óxido nitroso, además de un globo utilizado para inhalarlo. La sustancia, conocida popularmente como gas de la risa, está prohibida en Inglaterra desde 2023.
En las últimas horas, el jugador reconoció ante la Justicia que tiene un problema con el óxido nitroso y aceptó los cargos vinculados con la conducción y la posesión. También se declaró culpable de no haber proporcionado una muestra de su aliento.
La sentencia será conocida en las próximas semanas, por lo que resta determinar qué sanción recibirá por los hechos ocurridos tras el accidente.
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