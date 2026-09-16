Raheem Sterling se declaró culpable de conducción peligrosa y posesión de drogas

El procedimiento continuó con la advertencia formal del agente: “Lo arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y de conducción temeraria. Dicho esto, no tiene que decir nada, podría perjudicar su defensa”.

Durante el operativo, el futbolista fue encontrado en el asiento del acompañante con varios recipientes de óxido nitroso, además de un globo utilizado para inhalarlo. La sustancia, conocida popularmente como gas de la risa, está prohibida en Inglaterra desde 2023.

En las últimas horas, el jugador reconoció ante la Justicia que tiene un problema con el óxido nitroso y aceptó los cargos vinculados con la conducción y la posesión. También se declaró culpable de no haber proporcionado una muestra de su aliento.

La sentencia será conocida en las próximas semanas, por lo que resta determinar qué sanción recibirá por los hechos ocurridos tras el accidente.