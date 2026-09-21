Lanús le ganó a Estudiantes un duelo clave por la clasificación a las copas

Estudiantes encontró el descuento sobre el cierre, cuando González Pírez aprovechó una pelota parada y varios rebotes para sacar un potente remate y poner el 2-1. El conjunto platense se lanzó en busca del empate durante los minutos finales, pero Lanús resistió y se quedó con una victoria de enorme valor en la lucha por los objetivos del semestre. El Pincha, por su parte, está a un punto de la clasificación a la Sudamericana pero fuera de los ocho que ingresarán a los play-offs del Clausura.