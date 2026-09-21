Lanús le ganó a Estudiantes un duelo clave por la clasificación a las copas

El Granate se impuso 2 a 1 frente al Pincha en la Fortaleza con goles de Gonzalo Lobos y Eduardo Salvio, mientras que Leandro González Pirez anotó para el club platense.
Lanús venció 2 a 1 a Estudiantes en la Fortaleza, por la décima fecha del Torneo Clausura, y sumó tres puntos fundamentales en la pelea por ingresar a los playoffs y clasificarse a las próximas copas internacionales. Gonzalo Lobos y Eduardo Salvio marcaron para el local, mientras que Leandro González Pirez descontó para la visita. Con este resultado, el Granate se metió en puestos de octavos y quedó a dos puntos de los boletos de la Sudamericana.
El equipo visitante comenzó con intensidad y buscó hacerse dueño del partido, pero Lanús golpeó a los 13 minutos con Eduardo Salvio, que envió un centro al área y Gonzalo Lobos apareció desde muy cerca del arco para convertir de cabeza. Estudiantes mantuvo su postura ofensiva y tuvo aproximaciones a través de Fabricio Pérez, Adolfo Gaich y Eric Meza, aunque no logró transformar esas situaciones en el empate antes del descanso.
En el complemento, el Pincha siguió intentando y la polémica apareció a los 11 minutos, cuando el árbitro sancionó penal por una supuesta infracción de Gastón Benedetti sobre Lucas Besozzi. La jugada dejó dudas por un posible offside previo y por el contacto dentro del área, pero Salvio se hizo cargo de la ejecución y amplió la ventaja a los 15' con un remate al centro del arco. El Cacique Medina buscó respuestas con los ingresos de Edwin Cetré, Baltazar Rodríguez y Guido Carrillo, aunque el local consiguió replegarse y proteger su arco.
Estudiantes encontró el descuento sobre el cierre, cuando González Pírez aprovechó una pelota parada y varios rebotes para sacar un potente remate y poner el 2-1. El conjunto platense se lanzó en busca del empate durante los minutos finales, pero Lanús resistió y se quedó con una victoria de enorme valor en la lucha por los objetivos del semestre. El Pincha, por su parte, está a un punto de la clasificación a la Sudamericana pero fuera de los ocho que ingresarán a los play-offs del Clausura.
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