La camioneta de Gastón Ávila apareció chocada en Rosario: qué dijo el jugador

El defensor de Rosario Central explicó que había dejado el vehículo en la casa de su madre y sostuvo que un amigo lo retiró antes del siniestro registrado en la zona del aeropuerto.
Una camioneta a nombre de Gastón Ávila, defensor de Rosario Central, protagonizó un fuerte accidente en Rosario durante la mañana de este lunes. Se trata de una Ford F-150 Raptor azul que chocó contra una columna de alumbrado público sobre la avenida Jorge Newbery, cerca del acceso al aeropuerto Islas Malvinas. El vehículo quedó abandonado en el lugar y trascendieron imágenes de testigos en las que aparece el jugador en el lugar de los hechos.
Después de que circularan esas fotografías, Ávila negó haber estado manejando la camioneta al momento del choque. El futbolista publicó una imagen en la que aparece durmiendo junto a su hija y escribió: “¡En la hora del choque! Estamos descansando para ir al dermatólogo. Estoy bien, gracias por la preocupación. Abrazo grande”. S
Su representante también aseguró que el jugador llegó al lugar después del accidente. Según explicó el agente, la camioneta había quedado en la casa de la madre de Ávila y un amigo la tomó para trasladarla. “Se ve que el amigo en el transcurso de llevársela, despistó. Aparentemente se salió una cubierta. No lo sé bien”, señaló en declaraciones a Telefe de Rosario. Además, sostuvo que no hubo personas heridas y consideró que fue un error no haber llamado al seguro o a la Policía después del impacto.
El accidente provocó importantes daños en la parte frontal y lateral izquierda del vehículo, además del desprendimiento de una rueda y la activación de los airbags. La camioneta quedó sin su conductor en el lugar del hecho. Hasta el momento, Rosario Central no emitió un comunicado oficial sobre el episodio y el representante del futbolista insistió en que no hubo lesionados.
Ávila había sido titular y disputó los 90 minutos en el triunfo 1-0 de Rosario Central ante Argentinos el domingo en el Gigante de Arroyito. El defensor es una pieza importante para el equipo de Jorge Almirón, que ahora afrontará una semana especial: se prepara para enfrentar a Estudiantes por la Supercopa Internacional el sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
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