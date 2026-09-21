La camioneta de Gastón Ávila apareció chocada en Rosario: qué dijo el jugador

Su representante también aseguró que el jugador llegó al lugar después del accidente. Según explicó el agente, la camioneta había quedado en la casa de la madre de Ávila y un amigo la tomó para trasladarla. “Se ve que el amigo en el transcurso de llevársela, despistó. Aparentemente se salió una cubierta. No lo sé bien”, señaló en declaraciones a Telefe de Rosario. Además, sostuvo que no hubo personas heridas y consideró que fue un error no haber llamado al seguro o a la Policía después del impacto.