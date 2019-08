Ángel Di María: "¡De fútbol no saben nada!"

El futbolista contó aspectos de vida y de los esfuerzos realizados para convertirse en profesional, aunque en el final del posteó realizó una críticas que podrían apuntar a quienes cuestionan su nivel dentro de la cancha.

“Mucha gente dice que el fútbol no tiene nada que ver con la vida, no se cuánto saben de la vida, PERO DE FÚTBOL, NO SABEN NADA!!”, finalizó el texto.

En este párrafo se pueden leer entrelíneas que pudo apuntar a sectores del periodismo.

En lo futbolístico, París Saint-Germain, el equipo de Di María, remontó un gol en contra para ganar 2-1 al Rennes, este sábado en Shenzhen (China), y conseguir por séptima vez consecutiva el Trofeo de Campeones, tradicional apertura de temporada del fútbol francés, con el campeón de liga enfrentándose al ganador de la Copa.

Con Neymar en la grada, suspendido, el campeón de la Ligue 1 venció gracias a Kylian Mbappé (57) y al propio Ángel Di María (73), autor de un magnífico golpe.

El posteó de Ángel Di María: