Racing no pudo con Flamengo y se quedó sin final de la Copa Libertadores

Racing y Flamengo disputaron un primer tiempo parejo, en donde ambos contaron con chances claras para abrir el marcador. Tomás Conechny sacó un gran cabezazo a los diez minutos de juego pero su destino no fue gol: despejó de manera increíble Agustín Rossi para mandar el balón al córner y ahogar el grito de todo el Cilindro de Avellaneda.

El Mengao respondió cinco minutos después con una fabulosa jugada de equipo, con Jorge Carrascal y Giorgian De Arrascaeta en el armado de la misma, que terminó con la aparición por el segundo palo de Guillermo Varela y remate que tapó Cambeses con un rápido achique cuando todo parecía indicar que sería el primero del visitante.

Después, Santiago Solari aprovechó un saque largo de Cambeses, la siesta de la defensa de Flamengo y sacó un remate potente que pasó muy cerquita del travesaño. Justamente, el 1 de La Academia volvería a lucirse con una notable atajada con la cara ante el remate a quemarropa de De Arrascaeta, quien con un poco de fortuna se llevó el balón en el área.

En los minutos finales del primer tiempo, el local logró arrinconar al Mengao y metió centros muy peligrosos, pero que no pudo traducir en el marcador. Y se fueron 0 a 0 al descanso. El complemento comenzaría con Flamengo quedándose con 10 por una roja a Gonzalo Plata, quien desde el suelo le dio un piña al muslo de Marcos Rojo.

Tras la expulsión, Racing metió en su arco a Flamengo pero le faltó mejores decisiones para generar más ocasiones y definiciones en las pocas que logró ante un replegado visitante. Rossi, quien se mostró muy seguro en toda la serie, tapó un tiro de lejos de Almenda y un disparo cercano de Vietto, que perdió dirección y potencia por un desvío. Vietto, quien entró al segundo tiempo, protagonizó las últimas ocasiones de Racing, estuvo activo, insistió pero le faltó claridad para definir.

Ahora, Racing, que hizo una gran Copa Libertadores, buscará enfocarse en el Torneo Clausura. La Academia está en la pelea de playoffs, quedando afuera por diferencia de gol y con tres jornadas por delante donde está obligado a ganar: le queda el puntero Central Córdoba (V), Defensa y Justicia (L) y Newell's (V).

Resumen del partido