Video: el histórico recibimiento a Racing en la semifinal vuelta con Flamengo

Tras perder 1 a 0 en la ida en el Maracaná, los fanáticos le demostraron su total confianza al equipo de Gustavo Costas, que le dio dos grandes coronaciones para su historia, como la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, además de grandes triunfos contra conjuntos brasileros.

Es la expresión de una hinchada que sueña con una remontada, que supo estar en cada una de las muchas malas que tuvo, como cuando le ganó al "dejó de existir" y ahora disfruta de las buenas y quiere seguir siendo testigo de triunfazos, de vueltas olímpicas.

El histórico recibimiento de Racing se dio a pesar del comunicado de Aprevide, la agencia de prevención de la violencia del fútbol, que advirtió que está prohibida la utilización del uso de distintos materiales que los hinchas de La Academia terminó prácticamente utilizando todos.

"El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informa que para el partido de esta noche entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores, se encuentra absolutamente prohibido el uso de material pirotécnico, como bengalas, humo y artificios dentro del estadio (entiéndase tribunas, pasillos, o cualquier zona de concurrencia)", indicó desde la agencia.

"En el caso de constatarse la utilización de estos elementos en el evento, Racing Club deberá afrontar las consecuencias de esta infracción y las sanciones que tendrán lugar acorde a las facultades de esta Agencia y la Ley de Deporte. APREVIDE y la Jefatura de Policía departamental de Avellaneda han dado intervención a la justicia iniciándose una investigación penal preparatoria ante la fiscalía 4ta de Avellaneda a cargo del Fiscal Mariano Zitto", completaron.