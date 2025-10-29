Con día y horario del Superclásico, así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura

La Liga Profesional publicó el cronograma de la anteúltima fecha de la fase regular con el encuentro entre el Xeneize y el Millonario como principal atractivo.

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la 15° jornada del Torneo Clausura y confirmó día y horario para el Superclásico entre Boca y River. El duelo entre los clubes más grandes del país, que además será una final por los boletos a la Copa Libertadores 2026 de la tabla anual, tendrá lugar el domingo 9 de noviembre desde las 16.30 en La Bombonera. A continuación toda la jornada.