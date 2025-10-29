Fútbol |

Con día y horario del Superclásico, así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura

La Liga Profesional publicó el cronograma de la anteúltima fecha de la fase regular con el encuentro entre el Xeneize y el Millonario como principal atractivo.

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la 15° jornada del Torneo Clausura y confirmó día y horario para el Superclásico entre Boca y River. El duelo entre los clubes más grandes del país, que además será una final por los boletos a la Copa Libertadores 2026 de la tabla anual, tendrá lugar el domingo 9 de noviembre desde las 16.30 en La Bombonera. A continuación toda la jornada.

Viernes 7 de noviembre

21.00 - Rosario Central vs. San Lorenzo - Zona B

Sábado 8 de noviembre

17.00 - Racing vs. Defensa y Justicia - Zona A

19.15 - Huracán vs. Newell's - Zona A

19.15 - Talleres vs. Platense - Zona B

21.30 - Unión vs. Barracas Central - Zona A

21.30 - San Martín de San Juan vs. Lanús - Zona B

Domingo 9 de noviembre

16.30 - Boca vs. River - Interzonal

19.20 - Sarmiento vs. Instituto - Zona B

19.20 - Banfield vs. Aldosivi - Zona A

21.30 - Tigre vs. Estudiantes - Zona A

21.30 - Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz - Zona B

Lunes 10 de noviembre

17.00 - Gimnasia vs. Vélez - Zona B

19.00 - Deportivo Riestra vs. Independiente - Zona B

21.15 - Argentinos Juniors vs. Belgrano - Zona A

21.15 - Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia - Zona A

ADEMÁS: El Inter de Lautaro Martínez goleó 3 a 0 a Fiorentina y se prende en la Serie A

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados