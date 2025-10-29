Con día y horario del Superclásico, así se jugará la fecha 15 del Torneo Clausura

La Liga Profesional publicó el cronograma de la anteúltima fecha de la fase regular con el encuentro entre el Xeneize y el Millonario como principal atractivo.
La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la 15° jornada del Torneo Clausura y confirmó día y horario para el Superclásico entre Boca y River. El duelo entre los clubes más grandes del país, que además será una final por los boletos a la Copa Libertadores 2026 de la tabla anual, tendrá lugar el domingo 9 de noviembre desde las 16.30 en La Bombonera. A continuación toda la jornada.
Viernes 7 de noviembre
21.00 - Rosario Central vs. San Lorenzo - Zona B
Sábado 8 de noviembre
17.00 - Racing vs. Defensa y Justicia - Zona A
19.15 - Huracán vs. Newell's - Zona A
19.15 - Talleres vs. Platense - Zona B
21.30 - Unión vs. Barracas Central - Zona A
21.30 - San Martín de San Juan vs. Lanús - Zona B
Domingo 9 de noviembre
16.30 - Boca vs. River - Interzonal
19.20 - Sarmiento vs. Instituto - Zona B
19.20 - Banfield vs. Aldosivi - Zona A
21.30 - Tigre vs. Estudiantes - Zona A
21.30 - Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz - Zona B
Lunes 10 de noviembre
17.00 - Gimnasia vs. Vélez - Zona B
19.00 - Deportivo Riestra vs. Independiente - Zona B
21.15 - Argentinos Juniors vs. Belgrano - Zona A
21.15 - Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia - Zona A
comentar