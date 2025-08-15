Unión de Santa Fe aplastó a Instituto en Córdoba

Los goles, todos antes del descanso, fueron obra de Mauro Pittón -autor de un doblete-, Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez.

El comienzo fue un vendaval de Unión de Santa Fe en Córdoba. Con presión alta y velocidad en los metros finales, Unión desarticuló rápidamente la defensa local. Pittón abrió el marcador y, pocos minutos después, volvió a golpear, dejando al conjunto cordobés en estado de desconcierto.

Unión en el tercer lugar del grupo A

Tras este contundente triunfo, el elenco comandado por el director técnico Leonardo Madelón se quedó con el tercer lugar del Grupo A, con 8 unidades. Un escalón por debajo de Estudiantes, que tiene 9 puntos.

Por otra parte, Instituto finalizó los últimos minutos del partido con un futbolista menos, porque el defensor central Fernando Alarcón se marchó expulsado.

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo santafesino desplegó una sorprendente estrategia ofensiva y además tuvo una notable capacidad para anotar: en el minuto 8, abrió el marcador gracias a un remate de Pittón, quien aprovechó una falla en el despeje y anotó.

Tras minutos después, Unión concretó su segundo tanto: Estigarribia aprovechó un pase preciso de Julián Palacios y empujó la pelota al fondo de la red.

En el minuto 18, el rojiblanco santafesino aumentó su ventaja, cuando Mauricio Martínez aprovechó una imprecisión en el despeje de un córner, encontró la pelota en el medio del área chica y realizó un disparo que la envió adentro del arco.

Por último, a los 33 minutos, el visitante selló su goleada: Mateo Del Blanco realizó un pase preciso que terminó en los pies de Pittón, quien controló la pelota y ejecutó un disparo que sorprendió a Manuel Roffo.

En el complemento, Unión reguló ya que había sacado una diferencia notoria en el marcador, se retrasó unos metros pero Instituto no tuvo demasiadas muestras de reacción. Y a medida que pasaban los minutos y no podía descontar se diluían sus esperanzas.