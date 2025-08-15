En tres minutos Tigre se lo dio vuelta a Racing

Los dos goles del “Matador” fueron realizados por Braian Martínez e Ignacio Russo. Mientras que el único tanto de la “Academia” llegó de la mano de Adrián Balboa.

Por otra parte, Racing terminó el encuentro con un jugador menos, porque Franco Pardo se retiró expulsado.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el equipo liderado por Gustavo Costas desplegó una estrategia ofensiva que superó a las líneas defensivas del “Matador” de Victoria, con un ataque dinámico y colectivo que generó diversas oportunidades calaras de gol.

Embed

Racing se puso en ventaja

A los 43 minutos, Racing Club de Avellaneda abrió el marcador del Ciclindro. El centro delantero Adrián Balboa bajó la pelota con su pecho y ejecutó un disparo preciso que sorprendió a Felipe Tomás Zenobio.

En el complemento del duelo, Tigre realizó un importante esfuerzo y revirtió la tensa situación que vivió en el tanteador.

A los 9 minutos, Racing sufrió la expulsión del marcador central Franco Pardo, quien se retiró del terreno de juego por doble amarilla. Una dura salida que afectó al funcionamiento de su equipo y nutrió a su contrincante.

En el minuto 44, el conjunto de Victoria igualó 1-1 el encuentro. Braian Martínez ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos.

Cuatro minutos después, el “Matador” se adelantó en el marcador. Ignacio Russo aprovechó un centro de Braian Martínez y terminó la jugada con un cabezazo preciso que complicó a Gabriel Arias.