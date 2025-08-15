El sentido homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el inicio de la Premier League

Antes del inicio del partido de la Premier Leaguecontra Bournemouth, los hinchas de Liverpool levantaron carteles para formar "DJ20" y "AS30" en dos de las gradas durante un periodo de silencio en honor a Diogo Jota y su hermano quienes murieron en un accidente automovilístico en España.

Los futbolistas de Liverpool se colocaron brazo con brazo alrededor del círculo central. Los jugadores de ambos clubes llevaban brazaletes negros, al igual que el entrenador de Liverpool, Arne Slot, y los miembros de su cuerpo técnico.

Antes de eso, se interpretó "You'll Never Walk Alone" mientras se ondeaban pancartas, banderas y bufandas en conmemoración de Jota entre la multitud. Una imagen de Jota y Silva se mostró en la pantalla gigante.

Jota jugó para Liverpool durante las últimas cinco temporadas, coronándose campeón de la Premier League, la Copa FA y la Copa de la Liga. El club retiró el número 20 de su camiseta. Liverpool tendrá una escultura conmemorativa permanente en Anfield para honrar a Jota.

El delantero portugués de 28 años falleció trágicamente junto a su hermano, André Silva, en un accidente automovilístico en España el pasado 3 de julio.

Desde que se confirmó la noticia, el club y la ciudad estuvieron de luto y este sábado, en la previa, se realizó un homenaje cargado de simbolismo para despedir a uno de sus jugadores más queridos de la institución.

Por otro lado, la liga inglesa dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se muestren imágenes del futbolista en las pantallas y los jugadores lleven brazaletes negros.

El Liverpool arrancó ganando

El campeón defensor Liverpool inauguró la Liga Premier con una dramática victoria 4-2 sobre Bournemouth en Anfield el viernes en un partido cargado de emociones que incluyó homenajes a Diogo Jota y un jugador que reportó abuso racial.

Goles después de los 88 minutos por Federico Chiesa y Mohamed Salah sellaron la victoria para Liverpool después de que los anfitriones desperdiciaran una ventaja de dos tantos.

Lugo Ekitike y Cody Gakpo pusieron a los Reds 2-0 arriba. Entre esos goles, el juego se detuvo brevemente después de que el delantero de Bournemouth, Antoine Semenyo, informara al árbitro Anthony Taylor a los 28 minutos que fue objeto de lenguaje racista por parte de un miembro del público.

Semenyo, quien es negro, necesitó ser consolado por sus compañeros de equipo después del presunto incidente, pero continuó jugando y anotó a los 64 y 76 minutos para igualar el marcador para Bournemouth.