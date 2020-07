Sin lugar a dudas, Silvio Romero sería una salida muy dolorosa para los hinchas después de una temporada en la que sumó 15 goles. El goleador de la última Superliga, y líder del plantel, reconoció hoy que quiere irse del club porque su relación con la dirigencia está muy desgastada. “No me quiero quedar en un club en el que cada cuatro meses tengo que enviarle una carta documento porque no me pagan”, manifestó el cordobés en declaraciones a TyC Sports. Y, en ese sentido, remarcó que desde el club tampoco desean su continuidad.

El delantero aceptó que tiene "un contrato alto" y que la situación económica del club cambió a partir de la pandemia pero remarcó que los dirigentes "nunca" le cumplieron lo firmado. "Llevo dos años y medio acá y puedo asegurar que nunca se me cumplió el contrato. Siempre con atrasos, deudas de más de un año y ya lo hablé con todos los dirigentes", explicó.

Tras argumentar sus razones para valorar una salida en el corto plazo, Romero remarcó que pudo quedarse con el pase en su poder por falta de pago pero decidió quedarse para no perjudicar al club. Una decisión muy distinta a la que tomó Cecilio Domínguez, quien tomó la misma decisión que el uruguayo Gastón Silva: declararse libre.

Según informaron varios medios partidarios, tras 15 días de incumplimiento, sus abogados notificaron de esta decisión a la institución que preside Hugo Moyano.

Al igual que el killer del equipo, desgastado por las idas y vueltas con los dirigentes, Juan Sánchez Miño ha decidido dar por terminada su etapa en Independiente. El lateral izquierdo ya levantó el teléfono y le comunicó esta resolución tanto al entrenador Lucas Pusineri como al mánager Jorge Burruchaga. Incluso, quien fuera uno de los referentes del primer equipo ha pedido entrenarse en el grupo B -que comanda Fernando Berón- para no generar malestar con el resto de los profesionales.

