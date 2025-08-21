La Conmebol negó ser responsable de los incidentes en Independiente-U de Chile

El ente del fútbol de Sudamérica compartió un documento de la organización: "En este encuentro, la tribuna visitante se ubicará en el sector sur alto, mientras que en la parte inferior corresponde a otra tribuna destinada a la afición local. Durante la reunión previa se planteó la conveniencia de que no hubiera público en la tribuna inferior; sin embargo, se informó que esa localidad ya se encontraba vendida".

"Como medida preventiva, se dispuso que en la tribuna visitante se ubique personal de la Policía y seguridad privada con el fin de evitar que los hinchas visitantes arrojen elementos o generen algún tipo de desorden contra el público local", comenzó el documento de Conmebol.

"El oficial de la policía fue claro: el partido se tenía que suspender y desalojar las tribunas. La gente se iba a ir y fue lo que ocurrió". Sin embargo, la demora en tomar esa decisión fue la que permitió que un grupo de hinchas de Independiente lograra romper un portón y acceder a la tribuna visitante, a donde se desarrollaron fuertes enfrentamientos entre ambas parcialidades que terminó con heridos muy graves.

El operativo había sido elaborado por consenso entre autoridades de la Conmebol, la Aprevide, organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y el club de Avellaneda. La Aprevide ahora debe resolver si clausura la tribuna Pavoni u otros sectores del estadio del Rojo: el domingo recibe a Platense por el Clausura.