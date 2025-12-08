Fútbol |

Argentina cerró una campaña histórica en el Mundial de Futsal femenino

Pese a la caída ante el conjunto ibérico, la Selección Argentina cerró una campaña histórica, finalizando cuarta en el Mundial de Futsal femenino.

La Selección Argentina de futsal perdió 5 a 1 ante España este domingo y se quedó con el cuarto puesto del primer Mundial femenino de la historia, cerrando, pese a la derrota, una campaña más que histórica e inolvidable, aunque no pudo subirse al podio.

Tras la dura caída que el combinado portugués le propinó el pasado viernes (7 a 1) en la semifinal, por un pasaje a la final del certamen, las dirigidas por Nicolás Noriega no pudieron hacer frente al poderío ofensivo de una de las mejores selecciones del mundo. España anotó a través de Ale de Paz, Laura Córdoba, Antía Pérez e Irene Córdoba. Para el seleccionado nacional, Silvina Espinoza había marcado el 1-1 parcial, pero el partido terminó 5-1 y las españolas se subieron al podio.

Selección Nacional de Futsal Femenino
El seleccionado completo que logró hacer historia en el futsal femenino.



Pese a las dos últimas derrotas; ante Portugal (número 3 del ranking FIFA de futsal femenino) y España (número 2), el combinado albiceleste demostró que puede dar pelea. La Selección Argentina, ubicada en el puesto 6 del ranking y subcampeona de América tras caer ante Brasil, mostró un crecimiento sostenido y genera expectativas para el futuro inmediato.

Las brasileñas, líderes de la clasificación, se consagraron campeonas del primer certamen mundialista al vencer en la final a Portugal por 3-0, con goles de Emilly, Amandinha y Debora Vanin.

