Mundial de Futsal femenino: Argentina cayó 7-1 ante Portugal en la semifinal

El seleccionado femenino fue dominado por las europeas desde el arranque y el primer tiempo cerró con un contundente 6-0 en contra. Los tantos fueron convertidos por Lidia Moreira y Fifo, ambas en dos oportunidades, mientras que Janice Silva y Ana Azevedo completaron un parcial adverso y difícil de revertir. En el complemento, Inés Matos marcó el séptimo gol para Portugal, y sobre el cierre Mailén Romero descontó para la Argentina, que al menos logró poner su nombre en el marcador.

El equipo nacional no pudo contar con su gran figura, Silvina Nava, quien debió cumplir una fecha de suspensión. La jugadora del Torreblanca Melilla CF venía siendo clave en el rendimiento del plantel y se había destacado como la máxima asistidora del torneo.

Selección Nacional de Futsal Femenino El femenino de futsal hizo historia al meterse entre las cuatro mejores selecciones del primer mundial oficial de la FIFA.

Ahora, pese al golpe y a haberse quedado en la puerta de la final del primer Campeonato Mundial de Futsal Femenino, la Selección espera por el resultado de la otra semifinal. España y Brasil, número 1 y 2 del ranking, definirán el segundo boleto a la final, mientras que la derrotada se medirá ante Argentina por la medalla de bronce.

El encuentro por el tercer puesto será este domingo a las 6:00 (hora argentina). Más allá del resultado, el plantel ya quedó en la historia al ubicarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo en la primera edición oficial del certamen. La final se disputará ese mismo domingo, a las 8:30, luego de finalizado el partido por el podio.