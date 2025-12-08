Gustavo Costas: el orgullo por su equipo y "nos facilitó la salida de Zeballos"

"Feliz, contento de haber logrado pasar y eliminar a Boca. Estamos contentos y orgullosos de cómo jugó el equipo. No del primer tiempo, que fue malísimo el partido para los dos. Pienso que pesó mucho el partido para los dos. Después, el segundo tiempo dominamos, no nos tiramos atrás. Salimos jugando. No aparecía el gol y apareció Maravilla. Fue un golazo. Lo merecíamos", inició el entrenador de Racing en conferencia de prensa.

Por otra parte, Costas reveló que retó a sus jugadores por la floja actuación en la primera mitad. "Los cagué a pedos en el primer tiempo, je. En el primer tiempo, el mediocampo lo pasábamos fácil pero nos estaba costando de tres cuartos para adelante", afirmó el entrenador, quien también disparó: "No hablo de los cambios de Boca, pero sí, nos facilitó (que Úbeda saque a Zeballos)".

Por otra parte, el DT llenó de elogios a Maravilla Martínez, el gran héroe del partido y quien cortó una sequía de 10 encuentros sin goles: "Valió la pena, sí, seguro. Yo no le hinché tanto las bolas a Maravilla. Lo dejé. Es lo que le pasa a los nueve, que a veces se les cierra el arco. Hoy metió un golazo. Era difícil ganar ahí. Metió un golazo. Sabíamos que iba a volver. Por eso lo pusimos primero el otro día en los penales. Le teníamos una fe bárbara".

Además, el entrenador dejó en claro que se ilusionan con coronarse y, de reojo, incluso miran el Trofeo de Campeones: "Ya les dije que hasta el 21 se tienen que quedar, je (la final del Trofeo de Campeones es el 20 de diciembre). Es lo que pensamos todos".

"Estamos en un equipo grande que tiene que demostrar que no solamente es grande por su gente. Tiene que ganar, terminar todos los partidos ahí arriba. Todos teníamos la ilusión en la Libertadores. A veces el periodismo lo decía... Eran distintos los partidos del campeonato a los de la Libertadores. O capaz yo me equivoqué y les metí tanto en la cabeza... Nos quedamos afuera, nos dolió muchísimo", agregó.

Y concluyó: "Pienso que fue un año bárbaro. Si te ponés a pensar, encontraste un grupo de jugadores que tienen pertenencia, que se matan... Esto es por plata, es un trabajo, todo. Pero lo que hacen estos chicos, que juegan desgarrados, rotos... Eso no lo lográs en todos lados. Después, pelearon todo. Hoy es muy difícil. Venimos hace dos meses que hay que matar o morir... Siempre con la cabeza así. Ahora ya estamos pensando en la final. De disfrutar este triunfo pensás, ya pasó Boca, River... Cuando tenés un grupo así, es un orgullo, pero aún no ganamos nada".