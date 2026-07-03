Argentina va por el gol de la clasificación en el final con Cabo Verde

Argentina enfrenta a Cabo Verde desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final del Mundial, en la búsqueda del pasaje a octavos de final, donde espera Egipto después de ganarle por penales a Australia. El duelo, dirigido por el canadiense Drew Fischer, se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. Además, podrás seguir el minuto a minuto por nuestra web.