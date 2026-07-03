Messi sigue agigantando su récord: llegó a 20 goles en la Copa del Mundo

Con su gol a Cabo Verde, Messi sigue defendiendo el liderazgo como máximo goleador histórico de los Mundiales, en una pelea mano a mano con Kylian Mbappé.
Lionel Messi sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. Tras un mágico pase de Lisandro Martínez, el capitán argentino controló la pelota dentro del área y, en el mismo movimiento, sacó un potente zurdazo para vencer a Vozinha. Ese tanto le permitió llegar a los 20 goles en Copas del Mundo, una cifra inédita que lo mantiene en la cima de los máximos goleadores de la historia del torneo.
Sin embargo, el récord todavía está en plena disputa. Messi aventaja por apenas dos goles a Kylian Mbappé (18), quien también sigue en competencia y mantiene viva la pelea por convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Cada presentación de ambos puede modificar una marca que promete definirse durante esta misma Copa del Mundo.
Detrás de ambos aparecen Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazário (15), Gerd Müller (14) y Just Fontaine (13), todos ya retirados y relegados en una carrera que hoy tiene como grandes protagonistas al argentino y al francés.
Además de ese récord, Messi sigue pulverizando sus propios registros. En Qatar 2022 había firmado su mejor actuación goleadora en una Copa del Mundo con siete tantos en ocho partidos, una marca que ya igualó en esta edición... pero en apenas cuatro encuentros.
En Estados Unidos, México y Canadá marcó un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria, un gol de tiro libre contra Jordania y ahora volvió a convertir frente a Cabo Verde. Con todavía varias instancias por disputar, ya alcanzó el registro que le había demandado todo el Mundial anterior.
Messi también llegó a los 30 partidos disputados en Copas del Mundo, otro récord absoluto, y además se convirtió en el primer futbolista en marcar en ocho encuentros mundialistas consecutivos, una racha que comenzó en la fase final de Qatar 2022 y continúa en esta edición.
El próximo gran objetivo individual que aparece en el horizonte es el récord de más goles en una sola edición de un Mundial. Esa marca pertenece desde 1958 al francés Just Fontaine, autor de 13 tantos en Suecia. Con siete conversiones en apenas cuatro partidos, Messi quedó a seis goles de igualar esa histórica cifra y todavía tiene varios encuentros por delante para intentar alcanzarla.
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