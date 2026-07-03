Messi sigue agigantando su récord: llegó a 20 goles en la Copa del Mundo

En Estados Unidos, México y Canadá marcó un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria, un gol de tiro libre contra Jordania y ahora volvió a convertir frente a Cabo Verde. Con todavía varias instancias por disputar, ya alcanzó el registro que le había demandado todo el Mundial anterior.

Messi también llegó a los 30 partidos disputados en Copas del Mundo, otro récord absoluto, y además se convirtió en el primer futbolista en marcar en ocho encuentros mundialistas consecutivos, una racha que comenzó en la fase final de Qatar 2022 y continúa en esta edición.

El próximo gran objetivo individual que aparece en el horizonte es el récord de más goles en una sola edición de un Mundial. Esa marca pertenece desde 1958 al francés Just Fontaine, autor de 13 tantos en Suecia. Con siete conversiones en apenas cuatro partidos, Messi quedó a seis goles de igualar esa histórica cifra y todavía tiene varios encuentros por delante para intentar alcanzarla.