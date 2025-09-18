Fútbol |

Argentina venció a Francia y pasó a los octavos de final del Mundial de Vóley

La Selección superó por 3 a 2 al bicampeón olímpico, lo eliminó del certamen y espera rival en Filipinas.

Argentina venció 3 a 2 a Francia y pasó a los octavos de final del Mundial de Vóley ganando su grupo con tres triunfos. La Selección, dirigida por Marcelo Rodolfo Méndez, se impuso por 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12 al bicampeón olímpico, lo eliminó del certamen y espera rival en Filipinas.

Marcelo Méndez repitió el equipo para enfrentar a Francia y mandó a la cancha a Luciano De Cecco, Pablo Kukartsev, Agustín Loser (c), Joaquín Gallego, Luciano Palonsky, Luciano Vicentín y Santiago Danani. Los mismos que arrancaron ante Finlandia, con un solo cambio respecto del debut contra Corea: De Cecco por Matías Sánchez.

Argentina comenzó enchufada con gran nivel y ganó un super parejo primer set con dos contras de Palonsky. Luego, la Albiceleste se impuso en el segundo set con un gran Luciano Vicentín y puso el partido en jaque mate. Sin embargo, Francia, tercero del ranking mundial, no bajó los brazos y se impuso en el tercero y cuarto set. A todo o nada en el quinto, Argentina estuvo más firme y se quedó con el triunfo que tomó otro sabor al eliminar a un candidato al título.

El recorrido de Argentina en los mundiales ha estado marcado por momentos de gloria y frustraciones. El tercer puesto conseguido en Argentina 1982 permanece como el mayor logro de la Selección.

