José Mourinho vuelve a Benfica: "No estoy aquí para celebrar mi carrera"

De esta manera, Mourinho, quien hasta hace pocas semanas dirigía al Fenerbahçe en Turquía, regresa al club donde inició su trayectoria como entrenador en 2000 antes de dar el salto a equipos top del mundo. Su palmarés incluye múltiples títulos de liga, copas nacionales, Champions League y Europa League.

“Soy el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo. Han pasado 25 años en los que he tenido la oportunidad de trabajar para los clubes más grandes, pero no estoy aquí para celebrar mi carrera. Quisiera decir que ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica”, manifestó.

Además, subrayó el compromiso asumido con Benfica: “A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones, y la promesa es muy clara: viviré para el Benfica, ésa es mi misión. Salí de casa y dije nos vemos el domingo... Es un honor inmenso que mi experiencia me ayuda a controlar”.

Vale recordar que The Special One ya supo hacer historia con un equipo portugués. En su momento dejó una huella imborrable en Porto: conquistó dos Primeira Liga, una Copa de Portugal, una Supercopa de Portugal, una Europa League y una Champions League. En su breve experiencia anterior en Benfica sumó seis victorias, tres empates y dos derrotas en la temporada 2000/01.

Benfica, que cuenta dentro de su plantel con los argentinos Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni y el colombiano Richard Ríos, viene de una semana compleja. Por el torneo local igualó 1 a 1 ante Santa Clara, lo que lo posicionó en el sexto lugar de la Primeira Liga con 10 unidades, cinco menos que el líder Porto.

Además, en su debut en la Champions League, perdió 3 a 2 como local ante Qarabag (primera victoria en la fase de grupos del máximo certamen europeo para el conjunto de Azerbaiyán) y ahora deberá enderezar el rumbo ante rivales de la talla de Chelsea, Newcastle, Bayer Leverkusen, Ajax, Napoli, Juventus y Real Madrid. Y en la Taça de Portugal perdió la final 3-1 ante Sporting Lisboa y en la Copa de la Liga chocará contra Tondela el 29 de octubre.

El debut oficial de José Mourinho en este segundo ciclo en Benfica será este viernes, desde las 16.15 (hora de Argentina), ante Gil Vicente FC en el Estadio Da Luz, en el marco de la séptima jornada de la Primeira Liga.