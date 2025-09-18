Video: la increíble reacción de Dani Alves al recibir una camiseta de Boca

Alves ya se mostró en otro momento con la remera del Xeneize. Ahora, en un video que se viralizó en las redes, se lo ve feliz con la azul y oro puesta siendo presentado como nuevo jugador del club: saludó a una tribuna imaginaria, mostró el escudo, se golpeó el pecho y hasta alentó junto a la hinchada, como cumpliendo un sueño.

Alves tuvo una carrera exitosa en Europa. Fue durante años el jugador con más títulos oficiales en la historia del fútbol, con 43, récord que hoy ostenta Messi con 44. En 2019 volvió a Sudamérica para jugar en San Pablo, aunque en 2021 regresó brevemente al Barcelona y en 2022 llegó a Pumas de México, donde explotó el escándalo...

Embed Dani Alves, practicando para su presentación en Boca. pic.twitter.com/uIv75aW9HE — Analytics Boca (@AnaIyticsCABJ) September 18, 2025

Poco tiempo después de firmar, fue denunciado en España por abuso sexual. A raíz de eso, el brasileño debió rescindir el contrato y estuvo preso luego de declararse culpable. Tras un largo proceso judicial que finalizó en marzo de este año, fue declarado inocente y salió en libertad condicional.

Más allá de eso, ahora deberá indemnizar al club mexicano con cinco millones de dólares por incumplimiento de contrato, después de haber jugado apenas 13 partidos. Después de toda esta situación, el brasileño se retiró del fútbol y hoy, con 42 años, ya lejos de las canchas, soñó que era presentado en la Bombonera.