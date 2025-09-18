Las ocho veces que el River de Gallardo buscó remontar una serie de Copa Libertadores

Los tres antecedentes positivos son en los cuartos de final de la edición 2015 contra Cruzeiro, en la misma instancia de la 2016 ante Wilstermann y las semifinales de la 2018 con Gremio. En la primera, River perdió 1 a 0 de local, luego se impuso 3 a 0 en Belo Horizonte y terminó conquistando la Copa Libertadores.

En la segunda mencionada, edición 2017, River fue derrotado 3 a 0 de visitante en la altura de Bolivia y remontó con un impresionante 8 a 0 en el Monumental. Terminó llegando a semifinales, donde cayó con Lanús. Por último, en las semis con Gremio, perdió 1 a 0 en Núñez y se impuso 2 a 1 en Brasil y avanzó por gol de visitante: después le ganaría la Copa a Boca.

Por otro lado, los cinco antecedentes negativos son con Independiente del Valle (8vos de la edición 2016), Palmeiras (semifinales de la 2020), Atlético Mineiro (cuartos de la 2021), Vélez (8vos de la 2022) y Atlético Mineiro de vuelta (semifinal de la 2024).

River cayó 2 a 0 con Independiente del Valle en Ecuador y después hizo un partido para golear por cinco goles en el Monumental pero solamente pudo imponerse 1 a 0 y quedó afuera. Después, perdió 3 a 0 con Palmeiras en Argentina y venció 2 a 0 en la vuelta en Brasil y estuvo a nada de empatar la serie.

Por otro lado, Atlético Mineiro le ganó ambos duelos: 1-0 en el Monumental y 3-0 en Brasil. Con Vélez cayó 1 a 0 en Liniers y luego el Fortín sostuvo el 0-0 en Núñez para avanzar de ronda. Por último, fue derrotado 3 a 0 en la ida con accidentes futbolísticos y fue 0 a 0 en la vuelta en Argentina.

River solo remontó tres de las ocho series y una de ellas fue de local: deberá remontar la serie de cuartos de final de la vigente Copa Libertadores con Palmeiras en Brasil...