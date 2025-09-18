Gallardo: de "estamos vivos" a intentar "escribir una nueva historia"

“Vivimos ya situaciones parecidas en otro momento. Fue otra historia. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva contra un rival que tiene jerarquía, pero que también nos mostró respeto. Pudimos haberlo empatado, sí, pero sabemos que vamos a tener posibilidades con esa diferencia de jugar el partido de vuelta con un estímulo y entusiasmo que nos da esa posibilidad de ganar el partido”, continuó el Muñeco.

“Teníamos una clara idea de jugar el partido en cuanto a lo que nosotros veníamos trabajando y probando en el último partido. Nos sentimos bien. Había confianza. Hoy, con un equipo con jerarquía diferente, nos costó hacer pie de entrada en esos duelos que Palmeiras ofrecía. Estuvieron más rápidos y lúcidos en ese inicio. Perdimos el control de ese inicio del partido. Es un equipo de muchísima jerarquía que se impuso con el gol a favor”, analizó el DT.

Y cerró: “En el segundo tiempo cambió la cosa, pero ya teníamos dos goles en contra. El equipo mostró cierta rebeldía, empujamos. Ellos también se cansaron en ese desarrollo del partido. Pudimos haberlo empatado al final, esa es la sensación que nos queda”.

River y Palmeiras disputarán el partido de vuelta el miércoles 24 de septiembre, desde las 21.30, en el Allianz Parque. Antes de este compromiso, el Millonario deberá afrontar un nuevo duelo por el Torneo Clausura: el sábado 20 de septiembre ante Atlético Tucumán en condición de visitante.