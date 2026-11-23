Su relato también expuso el malestar que se vive puertas adentro. "Te da cosa pedirles algo. Hablas con ello y casi que se largan a llorar. La verdad que el clima en el vestuario es incómodo también. Nos miente. Un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece. Tenemos un resto y entonces hemos juntado de nuestro bolsillo para el staff y los más chicos", agregó. Ante la consulta sobre posibles compromisos para regularizar los pagos, fue tajante: "No. No hay nada. Y mejor así porque lo que dicen no se cumple".