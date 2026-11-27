River, por su parte, ya había avanzado por Álvarez durante el último mercado y llegó a presentar una propuesta para adquirir un porcentaje de su pase. "River hizo una oferta en junio que eran 3 millones a pagar en 2 años y hasta ahora no hubo otro club que haya hecho", reveló Malaspina en el programa No Podemos Perder, del canal de streaming Azz. Aquella propuesta fue rechazada, aunque el defensor volvió a aparecer en la agenda del Millonario ante la renovación que se proyecta para el puesto.