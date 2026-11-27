Cristian Malaspina, presidente del Bicho, reconoció que el defensor será transferido en el próximo mercado, recordó la oferta del Millonario en junio y descartó cualquier preferencia entre los dos grandes del fútbol argentino.
Francisco Álvarez se perfila como uno de los protagonistas del próximo mercado de pases. Ante la necesidad de Argentinos Juniors de desprenderse de algunos futbolistas para equilibrar sus cuentas, River y Boca aparecen interesados en el defensor de 26 años. Cristian Malaspina, presidente del Bicho, confirmó que el club tiene decidido transferirlo y fue contundente sobre las condiciones de la operación. "Lo vamos a vender", aseguró, y dejó en claro que no habrá preferencias entre los dos equipos.
Boca volvió a incluir al zaguero entre sus prioridades después de haberlo buscado a mitad de año, cuando Rodolfo Arruabarrena regresó al club. En el Xeneize lo consideran una alternativa ante la posibilidad de que Lautaro Di Lollo reciba ofertas en el corto plazo. De todos modos, todavía no hubo negociaciones formales entre las instituciones y el interés por el futbolista se mantiene en una etapa inicial.
River, por su parte, ya había avanzado por Álvarez durante el último mercado y llegó a presentar una propuesta para adquirir un porcentaje de su pase. "River hizo una oferta en junio que eran 3 millones a pagar en 2 años y hasta ahora no hubo otro club que haya hecho", reveló Malaspina en el programa No Podemos Perder, del canal de streaming Azz. Aquella propuesta fue rechazada, aunque el defensor volvió a aparecer en la agenda del Millonario ante la renovación que se proyecta para el puesto.
Consultado sobre si Argentinos tiene alguna preferencia por uno de los dos grandes, el presidente descartó cualquier inclinación y marcó cuál será el criterio para resolver la transferencia. "Se lo va a llevar el que ponga más plata", afirmó. La decisión se enmarca en la delicada situación económica que atraviesa el club de La Paternal, que necesita concretar ventas para afrontar el próximo año.
Un antecedente reciente fue la salida de Tobías Ramírez, quien llegó a River a fines de marzo de 2026 por poco más de 4,5 millones de dólares. El defensor, que tenía 19 años al momento de la operación, disputó apenas 45 minutos con la camiseta del Millonario, aunque forma parte del proyecto deportivo para 2027. Ahora, Álvarez podría protagonizar una nueva transferencia entre ambos clubes, con Boca también dispuesto a competir por su incorporación.
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