Uno de los datos más destacados de su historial aparece en la Copa Argentina, donde ganó las diez series que disputó y nunca quedó eliminado. El Vasco conquistó ese certamen en 2015, en una final recordada por la polémica ante Rosario Central, y tendrá la oportunidad de volver a levantar el trofeo este año cuando Boca se enfrente a Platense. A ese registro también se suma la victoria en el desempate ante Vélez por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2015 y las ocho series que ganó en la Copa Sudamericana, tres durante su primer ciclo en 2014 y cinco en la campaña que terminó con la consagración continental de 2026.