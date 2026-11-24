El Vasco ganó 19 de las 22 series eliminatorias que disputó en el Xeneize y alcanzó una efectividad del 86,4%, una cifra que lo ubica por encima de dos técnicos históricos del fútbol argentino.
Rodolfo Arruabarrena construyó una estadística impresionante como entrenador de Boca y, después de conquistar la Copa Sudamericana 2026, quedó por encima de Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo en un registro histórico del fútbol argentino. El Vasco ganó 19 de las 22 series eliminatorias que disputó al frente del Xeneize, con una efectividad del 86,4%. La marca cobra todavía más relevancia porque sus próximos compromisos serán nuevamente cruces de eliminación directa, primero ante Independiente Rivadavia y luego frente a Platense, por lo que tendrá la posibilidad de agigantar su marca.
Para dimensionar el registro del entrenador, alcanza con compararlo con dos de los técnicos más exitosos de las últimas décadas. En sus primeras 22 series de eliminación directa, Bianchi consiguió 18 victorias, mientras que Gallardo ganó 17. Arruabarrena, en cambio, se impuso en 19 oportunidades y solamente sufrió tres eliminaciones desde que comenzó su recorrido al frente del conjunto de la Ribera. Además, todavía tiene la posibilidad de ampliar esa diferencia durante el cierre de la temporada.
Uno de los datos más destacados de su historial aparece en la Copa Argentina, donde ganó las diez series que disputó y nunca quedó eliminado. El Vasco conquistó ese certamen en 2015, en una final recordada por la polémica ante Rosario Central, y tendrá la oportunidad de volver a levantar el trofeo este año cuando Boca se enfrente a Platense. A ese registro también se suma la victoria en el desempate ante Vélez por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2015 y las ocho series que ganó en la Copa Sudamericana, tres durante su primer ciclo en 2014 y cinco en la campaña que terminó con la consagración continental de 2026.
Las únicas tres derrotas de Arruabarrena en enfrentamientos eliminatorios llegaron durante su primera etapa en el club. Una de ellas fue la final de la Supercopa Argentina 2016, cuando Boca sufrió una dura goleada por 4-0 frente a San Lorenzo, con dos tantos de Pablo Barrientos y los restantes de Fernando Belluschi y Nicolás Blandi. Las otras dos eliminaciones tuvieron como protagonista a River.
La primera caída ante el Millonario ocurrió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, cuando River avanzó con un global de 1-0 gracias al gol de Leonardo Pisculichi en el partido de vuelta disputado en el Monumental. La segunda fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015, en una serie que quedó marcada por el ataque con gas pimienta a los futbolistas visitantes en La Bombonera, que obligó a suspender el encuentro de vuelta y terminó con la clasificación del equipo de Marcelo Gallardo. Desde entonces, Arruabarrena construyó un recorrido prácticamente perfecto en los mata-mata y ahora buscará extender su impresionante marca con nuevos títulos para Boca.
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