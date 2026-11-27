Pese al desgaste acumulado y a la cercanía de la final de la Copa Argentina, el Vasco mantendría la mayoría de los titulares y solo modificaría el mediocampo para cuidar a Milton Delgado.
Boca se prepara para recibir a Gimnasia este domingo, por los cuartos de final del Torneo Clausura, y Rodolfo Arruabarrena planea mantener la base del equipo que viene de superar a Independiente Rivadavia. Pese al desgaste acumulado y a la cercanía de la final de la Copa Argentina, el entrenador no tiene previsto guardar jugadores y realizaría una sola modificación en la formación titular.
La variante estaría en el mediocampo con el regreso de Santiago Ascacibar, quien descansó el último fin de semana después de haber llegado con lo justo a la final de la Copa Sudamericana. El volante volvería al once en lugar de Milton Delgado, que terminó con un golpe en la rodilla durante el encuentro ante la Lepra mendocina y sería preservado por precaución.
Si bien los estudios descartaron una lesión, el cuerpo técnico pretende evitar riesgos con el juvenil, especialmente porque Boca tendrá que disputar la final de la Copa Argentina ante Platense el próximo miércoles 2 de diciembre. De esta manera, Tomás Belmonte conservaría su lugar y compartiría el mediocampo con Ascacibar y Leandro Paredes.
La intención de Arruabarrena es sostener la estructura titular para afrontar una instancia decisiva del Clausura, aunque la formación todavía dependerá de cómo evolucionen físicamente los futbolistas en los entrenamientos del viernes y el sábado. El cuerpo técnico evaluará el estado del plantel antes del cruce con el Lobo, con la necesidad de administrar las cargas sin descuidar ninguno de los dos objetivos.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
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