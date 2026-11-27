La variante estaría en el mediocampo con el regreso de Santiago Ascacibar, quien descansó el último fin de semana después de haber llegado con lo justo a la final de la Copa Sudamericana. El volante volvería al once en lugar de Milton Delgado, que terminó con un golpe en la rodilla durante el encuentro ante la Lepra mendocina y sería preservado por precaución.