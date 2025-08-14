Sorpresa: Erik Lamela anunció su retiro y será ayudante de Matías Almeyda en Sevilla

Lamela fue dirigido por Almeyda en este club griego donde jugó sus últimos partidos como jugador y además fueron compañeros en River cuando él daba sus primeros pasos como futbolista y el Pelado era uno de los referentes del plantel. Sí, compartieron plantel hasta el descenso del Millonario, cuando Lamela fue vendido a Roma y Almeyda asumió como DT.

Tras 16 temporadas como futbolista, Lamela decidió finalmente ponerle punto final a una carrera que, además de River y AEK Atenas, lo tuvo como jugador de Roma, Sevilla y la Selección Argentina, con la que jugó dos Copa América (2015 y 2016) y dos Eliminatorias a Mundial (2014 y 2018).

Con 33 años, las lesiones y los problemas musculares le impidieron mostrar su mejor versión en las últimas temporadas, algo que tal vez influyó a la hora de tomar la decisión del retiro y de asumir un nuevo desafío del otro lado de la línea de cal.

Lamela demostró su gran calidad en todos los clubes por los que pasó en su carrera. Levantó un título: la Europa League 2022/23 con Sevilla. Y logró dos grandes premios individuales: el de mejor gol de la temporada de la Premier League 2020-21 y el premio Puskás 2021.