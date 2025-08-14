Jorge Brito le agradeció a Florentino Pérez sus elogios a River

“Muchas gracias por tus palabras Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones”, le expresó Brito a Florentino, uno de los dirigentes vinculados al fútbol más exitosos de la historia.

¿Qué había dicho el presidente madridista? “Todos nosotros sentimos una profunda admiración y un enorme cariño por un club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”, sentenció Florentino Pérez.

Con estas palabras, Florentino Pérez subrayó la dimensión emocional y la relevancia histórica que une a dos instituciones emblemáticas del fútbol mundial: River Plate y el Real Madrid. El presidente del club español, en un gesto de reconocimiento poco habitual, situó al equipo argentino en el centro de su discurso, destacando no solo su papel como formador de talentos, sino también la huella indeleble que ha dejado en la historia del club madrileño.

Por la mención de Florentino Pérez durante la presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Al referirse a River Plate como “un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América”, el dirigente español estableció un paralelismo entre la grandeza de ambas instituciones y la influencia que el club argentino ha ejercido en la construcción de la identidad futbolística del Real Madrid.

En su discurso, Pérez puso en valor el papel de River como semillero de figuras internacionales, subrayando que “en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”.

El caso ejemplar es el de Alfredo Di Stefano, a quien el presidente definió como “nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”. La figura de Di Stefano, surgida de las filas de River Plate antes de convertirse en leyenda en España, simboliza el puente futbolístico y afectivo entre Buenos Aires y Madrid.

El mensaje completo de Jorge Brito a Florentino Pérez

Muchas gracias por tus palabras Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones.

La historia entre River y el Real Madrid está llena de momentos inolvidables, como aquel primer encuentro en Chamartín en 1951, también nuestra presencia en el homenaje a Paco Gento en 1965, y por supuesto, el legado eterno de Alfredo Di Stéfano, símbolo inmortal de ambos clubes.

— Jorge Brito (@JorgeBrito) August 14, 2025

Alfredo se formó en River y se convirtió en leyenda, es ese puente de gloria y admiración que une a River Plate con el Real Madrid. Ese vínculo se renovó muchas veces con grandes jugadores surgidos de nuestras formativas que brillaron también en el Bernabéu.

Para River es un orgullo ver que nuestras instituciones caminan unidas por la pasión, el buen fútbol, el prestigio y una historia que honra lo mejor de este deporte.