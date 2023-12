Blas Giunta: "Si no gana Riquelme, me voy de Boca"

Giunta dejó en claro cuál será su tajante decisión en caso de que el tándem Andrés Ibarra - Mauricio Macri se imponga en las urnas el 17 de diciembre. “Si se va Román, yo me voy. Estuve 20 años sin poder entrar a la cancha, no me daban ni una entrada. Siento mucho orgullo y cariño por él. Hoy me emociona mucho estar en La Bombonera”, expresó en charla con Boca Pasión Total.

En este sentido, el ex-mediocampista reveló que durante la gestión del tandilense y la de Daniel Angelici tuvo que trabajar en otros equipos, como Almirante Brown, donde fue director técnico entre 2005 y 2013, y Quilmes (2013-2014). “Román está tranquilo, siempre con la verdad por delante y ahora feliz por la resolución de la Justicia. Lo que más quería era poder votar este año”, añadió sobre la decisión de la Cámara Civil de revocar la medida cautelar de Alejandra Abrevaya.

Hay que recordar que el ex DT de la Fragata de Isidro Casanova estuvo presente en la marcha que hicieron los hinchas en favor a Román para darle su apoyo en los terrenos cercanos a La Bombonera. Allí también apareció en escena Antonio Chipi Barijho, atacante de Boca en la primera y segunda etapa de Carlos Bianchi como entrenador.

Giunta en la despedida de Riquelme.

Además, el protagonista del cantito "Giunta, Giunta, Giunta, huevo, huevo, huevo" rememoró el momento en el que el Diez lo llamó para que formara parte del staff del club de la Ribera: “Yo estaba en la otra lista con Royco (Ferrari). Ni bien ganó, Román me llamó para convocarme y sumarme a su plan de trabajo. Primero en cuarta división y después en la coordinación cuando se fue el Mono (Navarro Montoya). No tengo más que agradecerle. Es una cosa espectacular trabajar y ayudar a los pibes. Él me vio que tenía pasta para eso“.

Por otra parte, el coordinador se refirió a uno de los tópicos más elogiados hasta por la oposición: el trabajo en las juveniles y el rol trascendental que tuvieron en el primer equipo en el último tiempo. "Los pibes de Boca están muy preparados. Tenemos grandes preparadores físicos en las inferiores. Los pibes trabajan dos horas y cuarto por día, fijate si están preparados. Poder agregar la parte física al talento y la táctica, después les sirve cuando llegan a Primera. El envión final es lo más duro, pero estamos sosteniéndolos entre todos", detalló.

En pos de ser más puntilloso, utilizó el caso de Valentín Barco, la joyita de la cantera que buscan el Manchester City y el Brighton, para ejemplificar el apoyo que les otorgan los referentes más experimentados del plantel: "Los grandes los ayudan mucho. Cuando sube un pibe, vienen los grandes y te dicen: 'Che que buen pibe'. La primera vez que subió Barco decían que era un atrevido. Nosotros ya sabíamos que era así y no le pesó tanto. Tuvo el apoyo de los más grandes y eso es buenísimo. Los pibes demostraron que pueden jugar en la Primera de Boca".

“En las inferiores se hizo un trabajo importantísimo que derivó con la obtención de la Copa Libertadores y la Intercontinental Sub 20. Los 35 chicos que debutaron en Primera fueron gracias a Román (Riquelme) y el Consejo. Desde la Novena hasta la Reserva trabajamos unidos desde el mismo camino. Por eso debutan cada vez más pibes. Estamos tratando todo en conjunto y por eso las cosas funcionan. Román y los técnicos de inferiores estamos todo el día en el Predio”, concluyó el ídolo.