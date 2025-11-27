Reserva: Boca le ganó 2 a 0 a River y clasificó a la final del campeonato

En un primer tiempo con pocas ocasiones, River fue superior en los primeros minutos y luego Boca emparejó el desarrollo del encuentro. Leandro Brey fue clave tapando un gran remate de media distancia de Lisandro Bajú al minuto de juego y luego conteniendo un centro venenoso. Por su parte, Boca estuvo cerca de marcar ante un indeciso Santiago Beltrán, arquero del Millonario.

Después, Boca fue claramente más que River en el complemento. El Xeneize realizó una buena jugada que terminó con Aranda rematando dentro del área y chocando con una buena atajada de Beltrán. Sin embargo, minutos después llegaría la apertura del marcador para el local.

Boca encontró el 1 a 0 a los 30 minutos de la segunda etapa con un cabezazo del ingresado Zufiaurre y, el propio punta cordobés, estampó el 2 a 0 final tras recibir y definir muy bien dentro del área ante la salida de Beltrán en un contraataque letal, aprovechando al visitante mal parado por su búsqueda del empate.

Boca ganó la Zona A del campeonato de Reserva con 33 puntos producto de 10 triunfos, 3 empates y 3 derrotas y después eliminó a Lanús (1-0), Instituto (0-0 y victoria por penales) y River para llegar a la final. El Xeneize disputará el título el próximo miércoles, desde las 21, ante Gimnasia de La Plata, que terminó tercero en la Zona B y después despachó a Newell's (2-0), San Lorenzo (3-1) y Argentinos Juniors (4-0) para arribar al partido decisivo.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, estuvo presente en el Superclásico de Reserva. Por su parte, Claudio Úbeda, entrenador del plantel profesional, también observó atentamente el encuentro. En el mismo mes, Boca le ganó a River el Superclásico de Primera y de Reserva, incluyendo eliminación en éste último.