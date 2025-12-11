Boca Juniors: Marino Hinestroza nuevamente en el radar xeneize

Mientras aún se define el futuro de Claudio Úbeda, luego de que Marcelo Delgado aclarara que “aún lo estamos evaluando”, ya aparece en carpeta un futbolista que fue buscado en otros mercados de pases y que ahora vuelve a ser uno de los principales apuntados: Marino Hinestroza.

“Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido y hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer a la mayoría de los jugadores que queremos a la institución”, reveló Delgado en Radio La Red, confirmando nuevamente el interés del Xeneize, que ya había intentado incorporarlo a mitad de año.

El extremo colombiano, de 23 años, tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2027 y un valor de mercado, según Transfermarkt, de 4.800.000 dólares. Por lo tanto, si Boca planea sumarlo a sus filas, deberá realizar una inversión cercana a ese monto para quedarse con una de las figuras del conjunto verdolaga.

Hinestroza, que ya tuvo pasos relevantes por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, logró afianzarse este año en Atlético Nacional, donde disputó 54 partidos, convirtió siete goles y sumó siete asistencias.

Que había dicho el colombiano sobre el interés de Boca

En mayo de este año, el jugador habló sobre el interés de Boca y declaró: “Sé por ahí… escuché algo, un pequeño acercamiento. Ahorita estoy concentrado aquí; esperamos poder hacer un buen torneo. Que sea lo que Dios quiera”. Sin demasiado entusiasmo en aquel momento, pero sin cerrar la puerta, este podría ser el momento en el que el extremo finalmente llegue a Boca Juniors.