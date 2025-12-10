Claudio Úbeda seguirá siendo entrenador de Boca en 2026

El presidente del club azul y oro está conforme con el trabajo de Úbeda y se reunirá en las próximas horas con él para pulir detalles de su vínculo. El entrenador tiene contrato con Boca hasta junio de 2026 y podría continuar con el mismo acuerdo o el presidente decidir extendérselo hasta fin año.

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el 8 de octubre de este año, Úbeda, quien era su asistente técnico, asumió como entrenador principal de Boca. El Sifón se hizo cargo del equipo en un momento híper delicado y lo hizo de manera increíble logrando un buen ambiente y resultados.

image

El entrenador tiene todo el respaldo de Leandro Paredes, capitán y figura del equipo.

Con Úbeda como entrenador, Boca disputó ocho partidos, ganó siete y perdió solamente uno. El Xeneize hilvanó una gran racha en el Torneo Clausura hasta semifinales, donde cayó con Racing en La Bombonera. Inclusive, ganó el Superclásico por 2 a 0 ante River y le hizo precio.

Eso sí, el final de año de Úbeda no fue el esperado: quedó marcado en la eliminación con Racing por haber mantenido a Milton Giménez en el equipo pese a su flojo rendimiento y sacado a Exequiel Zeballos, quien venía teniendo grandes niveles y para poner a Alan Velasco, quien nunca se adaptó al club azul y oro.

Sin embargo, el final de año no quita el gran trabajo realizado por Úbeda y Riquelme le dará continuidad en el cargo con la novedad de agregarle un ayudante de campo a su cuerpo técnico. De esta manera, el Sifón conducirá a Boca en la Copa Libertadores 2026.