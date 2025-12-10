Juan Román Riquelme decidió darle continuidad al Sifón como técnico del Xeneize después de que haya mejorado el funcionamiento y los resultados del equipo.
¡Claudio Úbeda seguirá siendo entrenador de Boca en 2026! Juan Román Riquelme decidió darle continuidad al Sifón como técnico del Xeneize después de haya logrado mejorar el funcionamiento y los resultados del equipo, más allá de no haber podido lograr ganar el Torneo Clausura, quedando afuera en semifinales con Racing en La Bombonera.
El presidente del club azul y oro está conforme con el trabajo de Úbeda y se reunirá en las próximas horas con él para pulir detalles de su vínculo. El entrenador tiene contrato con Boca hasta junio de 2026 y podría continuar con el mismo acuerdo o el presidente decidir extendérselo hasta fin año.
Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el 8 de octubre de este año, Úbeda, quien era su asistente técnico, asumió como entrenador principal de Boca. El Sifón se hizo cargo del equipo en un momento híper delicado y lo hizo de manera increíble logrando un buen ambiente y resultados.
El entrenador tiene todo el respaldo de Leandro Paredes, capitán y figura del equipo.
Con Úbeda como entrenador, Boca disputó ocho partidos, ganó siete y perdió solamente uno. El Xeneize hilvanó una gran racha en el Torneo Clausura hasta semifinales, donde cayó con Racing en La Bombonera. Inclusive, ganó el Superclásico por 2 a 0 ante River y le hizo precio.
Eso sí, el final de año de Úbeda no fue el esperado: quedó marcado en la eliminación con Racing por haber mantenido a Milton Giménez en el equipo pese a su flojo rendimiento y sacado a Exequiel Zeballos, quien venía teniendo grandes niveles y para poner a Alan Velasco, quien nunca se adaptó al club azul y oro.
Sin embargo, el final de año no quita el gran trabajo realizado por Úbeda y Riquelme le dará continuidad en el cargo con la novedad de agregarle un ayudante de campo a su cuerpo técnico. De esta manera, el Sifón conducirá a Boca en la Copa Libertadores 2026.
