Se sorteó la Copa Argentina: con quiénes debutan Boca y River

De esta forma, el equipo de la Ribera se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el Millonario lo hará ante Ciudad de Bolívar.

Por su parte, Racing enfrentará a San Martín de Formosa, mientras que Independiente se cruzará con Atenas de Río Cuarto. San Lorenzo tendrá un cruce con Deportivo Rincón de Neuquén, mientras que Huracán lo hará ante Olimpo de Bahía Blanca.

image

Cómo se juega la Copa Argentina

De Primera División son los 30 equipos los que van a formar parte, incluido el último campeón Independiente Rivadavia.

El resto de los clasificados, son divididos entre las 4 categorías inferiores a la primera, Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Federal A y Primera C. El último clasificado para el año que viene fue Claypole.

Los cruces de 32avos. de final de la Copa Argentina

- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

- River vs. Ciudad Bolívar

- Racing vs. San Martín de Formosa

- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón (Neuquén)

- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

- Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca

- Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

- Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

- Talleres de Córdoba vs. Argentino de Merlo

- Belgrano de Córdoba vs. Atlético de Rafaela

- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano (Córdoba)

- Newell´s vs. Acassuso

- Lanús vs. Sarmiento La Banda (Santiago del Estero)

- Banfield vs. Real Pilar

- Vélez vs. Deportivo Armenio

- Argentinos Juniors vs. Midland

- Platense vs. Argentino de Monte Maíz

- Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

- Estudiantes (RC) vs. San Martín (Tucumán)

- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever

- Central Córdoba (SdE) vs. Gimnasia de Jujuy

- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

- Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez

- Aldosivi vs. San Miguel

- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

- Tigre vs. Claypole

- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

- Unión vs. Agropecuario

- San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

- Instituto de Córdoba vs. Atlanta

- Barracas Central vs. Temperley