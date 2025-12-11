Boca, el único equipo que enfrentará a todos los grandes en 2026

Este miércoles se sortearon las zonas de los torneos Apertura y Clausura, y si bien aún el fixture no está confirmado, los cruces interzonales definieron que el Xeneize será el único de los 30 clubes en enfrentar a River, Racing, San Lorenzo e Independiente.
Este miércoles, en el predio de Ezeiza de la AFA, se realizó el sorteo en el que quedaron definidas los 15 equipos que integrarán cada zona en los torneos Apertura y Clausura del próximo año, también se sortearon los cruces interzonales y la Copa Argentina, y quedó definido que Boca será el único equipo que se cruzará con todos los denominados grandes del fútbol argentino.
Esto se da gracias al formato del torneo: cada equipo está emparejado con otro, en la mayoría de los casos con su clásico rival, y eso define uno de los cruces interzonales. Cuando se estableció la actual modalidad de competencia, la Liga Profesional decidió agregar un segundo partido entre equipos de diferentes zonas con el objetivo de sumar una fecha más al calendario, y dicho enfrentamiento se define mediante sorteo. Para el 2026, el azar cruzó a Boca, de la Zona A, con Racing, de la Zona B.
De esta manera, el todavía equipo dirigido por Claudio Úbeda, comparte zona con San Lorenzo e Independiente, y en los interzonales se enfrentará a River y Racing. EL fixture aún no está confirmado y no tiene fecha de publicación, lo que sí se sabe es que, en el Torneo Apertura, el superclásico se jugará en el Monumental, puesto que la Liga Profesional respetará el orden de las localías de 2025, mientras que la Bombonera será sede del Boca - River del Torneo Clausura.
