Boca, el único equipo que enfrentará a todos los grandes en 2026

Esto se da gracias al formato del torneo: cada equipo está emparejado con otro, en la mayoría de los casos con su clásico rival, y eso define uno de los cruces interzonales. Cuando se estableció la actual modalidad de competencia, la Liga Profesional decidió agregar un segundo partido entre equipos de diferentes zonas con el objetivo de sumar una fecha más al calendario, y dicho enfrentamiento se define mediante sorteo. Para el 2026, el azar cruzó a Boca, de la Zona A, con Racing, de la Zona B.

De esta manera, el todavía equipo dirigido por Claudio Úbeda, comparte zona con San Lorenzo e Independiente, y en los interzonales se enfrentará a River y Racing. EL fixture aún no está confirmado y no tiene fecha de publicación, lo que sí se sabe es que, en el Torneo Apertura, el superclásico se jugará en el Monumental, puesto que la Liga Profesional respetará el orden de las localías de 2025, mientras que la Bombonera será sede del Boca - River del Torneo Clausura.

Así quedaron las zonas para el 2026

zonas liga profesional Foto: Liga Profesional de Fútbol

Estos son todos los interzonales que se definieron por sorteo: