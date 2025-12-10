Cuándo podrían cruzarse Boca y River en la Copa Argentina 2026

Boca y River se pondrán enfrentar recién en la final del certamen federal porque quedaron cada uno en un lado del cuadro. Cabe recordar que los clubes más grandes del país solamente una vez se midieron mano a mano en dicho certamen en la edición de 2021.

El Xeneize, dirigido por Miguel Ángel Russo, eliminó en octavos de final al Millonario, conducido por Marcelo Gallardo: tras el 0 a 0 en los 90 minutos el club azul y oro se impuso por penales en el estadio Ciudad de La Plata. De esta manera, se cortó el gran invicto de cinco mano a mano ganados por Gallardo ante Boca.

En esta edición, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilicoy, mientras que River se medirá en el debut con el mismo rival que en la edición pasada: Ciudad de Bolívar. En caso de avanzar a paso firme, el Xeneize podría enfrentarse a Racing en cuartos de final, mientras que el Millonario podría chocar con Independiente en la misma instancia.