Boca Juniors venció a Talleres por penales y pasó a semifinales

Es difícil definir a Boca. Un equipo que a veces parece no tener punto medio: o juega realmente bien o realmente mal, con el aliciente que, con los penales como aliado en los mata mata, el desarrollo del partido poco importa si la definición se da desde los 12 pasos. Esta vez, Romero no atajó ninguno pero no lo necesitó porque Benavídez y Bustos fallaron. Aunque esta vez, el Xeneize tendría que haberlo ganado antes.

Fue un muy buen partido del equipo de Jorge Almirón. Por instancia y rival, quizás pueda meterse en el top de los mejores del ciclo. Con pasajes de alto vuelo y triangulaciones, con muchas jugadas de gol pero casi nula contundencia: Cavani falló mucho y Herrera tapó todo.

En un primer tiempo teñido de polémica por dos reclamos de penal en favor de los azul y oro pasados por alto por Echenique -la primera, un despeje de Herrera que dio en la mano de Rodríguez, y la segunda, un remate de Merentiel que Suárez desvió con el brazo-, a Talleres le bastó una llegada: cuatro toques rápidos para recorrer todo el largo de la cancha y un centro que luego de un pifie le quedó mansito a Benavídez, quien no perdonó.

¡Benavidez abrió el marcador!



La T tuvo una doble minutos más tarde, pero se encontró con un resultado por el cual no hizo méritos, ni para conseguirlo, ni para sostenerlo luego. Aunque es cierto que está diezmado de bajas. Boca tuvo en cantidad en el primer tiempo, pero sobre todo en calidad en el segundo.

Temprano en el complemento, Herrera tuvo una doble a Merentiel y Barco. Poco después, Cavani forzó un penal y se encargó de ejecutarlo, ajustado, para firmar el empate, a pesar de que el arquero le adivinó el palo. Sin embargo, un penal no opaca las tres jugadas que el uruguayo desperdició después. Definió insólitamente mal dos mano a mano, y luego tocó mal hacia atrás para el remate de un compañero.

A diferencia de otras veces, esta vez fue Boca el que quiso ganarlo antes de que termine el tiempo regular, y su rival el que se aferró a los penales. Aunque el plan no le rindió a Talleres, que falló dos ejecuciones y sin intervención de Romero. El Xeneize se metió merecidamente en semifinales de Copa Argentina y sigue peleando todos sus frentes: se medirá con Estudiantes.

PENALES: comenzó pateando Boca

Boca Juniors:

Dario Benedetto: Gol (1-0)

Nicolás Figal: Gol (2-0)

Edinson Cavani: Gol (3-1)

Valentín Barco: Gol (4-1: Boca avanzó a semifinales)

Talleres (Cba)

Nahuel Bustos: Errado (1-0)

Diego Barrera: Gol (2-1)

Gastón Benavidez: Errado (3-1)