Boca llegó a un acuerdo con el DIM por Cetré y será presentado en las próximas horas

La dirigencia de Boca tenía como estrategia poder ceder a un jugador en esta negociación para tener la chance de liberar otro cupo para un refuerzo. Sin embargo, el conjunto colombiano no aceptó esa cuestión y el acuerdo incluyó una oferta netamente económica.

De esta manera, para poder sumar a otro futbolista en este mercado, tendrá que generar una salida de otra manera. Pero en definitiva, esa no era la cuestión principal, si no terminar de concretar la compra del 100% de Cetré, algo que finalmente Riquelme consiguió con éxito.

El extremo, entonces, será anunciado en las próximas horas, se hará la revisión médica, firmará su contrato por cuatro años y ahí quedará a disposición de Ubeda. Cuándo será su debut dependerá de los tiempos de realización de estos hechos: podría ser este domingo ante Platense en La Bombonera y el viernes siguiente contra Racing, también en La Boca.

Con la lesión del Changuito Zeballos, Cetré llega en un momento justo porque Boca necesita un atacante desequilibrante y determinante como ha demostrado ser el colombiano en Estudiantes. El extremo disputó 86 partidos, marcó 12 goles, dio 12 asistencias y ganó cinco títulos en el conjunto platense.